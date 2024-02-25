Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.0 комментариев
Паром с рабочими затонул на Ниле
Sada El Balad: В Египте затонул паром, восемь человек погибли
Паром с рабочими строительной компании затонул на Ниле к северу от египетской столицы Каира, погибли восемь человек, шесть спасены, сообщили местные СМИ.
Как пишет Sada El Balad, инцидент произошел в районе Муншаат эль-Канатер в провинции Гиза. Отмечается, что паром вез рабочих на строительный объект, расположенный неподалеку от места инцидента, передает РИА «Новости».
По данным телеканала, судно перевозило 14 рабочих, восемь их них погибли, а жители и спасатели достали из воды шесть человек. Паром был небольших размеров, причиной затопления могла стать перегрузка судна.
Ранее сообщалось, что в Мраморном море затонул сухогруз под флагом Турции, на его борту находились шесть моряков.