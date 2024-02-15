TRT Haber: В Мраморном море затонул турецкий сухогруз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Демирташ в эфире канала TRT Haber, на борту 69-метрового сухогруза Batuhan находятся шесть граждан Турции, начаты работы по их поиску и спасению, передает ТАСС.

По его словам, сигнал о происшествии был получен утром в районе 6.20 местного времени (совпадает с московским). В район инцидента направлены вертолет и три спасательных катера службы береговой охраны, поиски моряков затруднены сильными волнами.

Министерство транспорта Турции подтвердило информацию о происшествии, отметив, что сигнал SOS с судна, находящегося северо-западнее острова Имралы, поступил в 6.32, а связь с этим судном была прервана в 7.12. Как говорится в сообщении министерства, район происшествия объявлен «опасной зоной», поиски сухогруза продолжаются с участием катеров, вертолет не смог взлететь из-за плохой погоды. Отмечается, что к настоящему времени в районе затопления судна найден пустой спасательный плот.

Ранее турецкий сухогруз с 12 членами экипажа затонул в шторм.