Турецкий сухогруз с 12 членами экипажа затонул в шторм

Турецкий сухогруз с 12 членами экипажа затонул в результате шторма

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий сухогруз Kafkametler под турецким флагом, шедший из порта Темрюк в Измир, начал дрейфовать и затонул после удара о волнорез, контакт с 12 членами экипажа, гражданами Турции, пока не установлен, передает ТАСС. Ерликая добавил, что береговая охрана, ВМС, Управление по чрезвычайным ситуациям и другие службы находятся в режиме ожидания и как только погодные условия улучшатся, начнутся поисково-спасательные работы.

Ерликая также проинформировал об инциденте с судном Pallada под флагом Камеруна. Днем 19 ноября оно село на мель возле порта Эрегли после обрыва швартового каната. Аналогичный инцидент произошел и с другим камерунским судном Sormonsky 45. 25 членов экипажа обоих судов были успешно эвакуированы береговой охраной.

Напомним, в воскресенье в турецкой провинции Зонгулдак из-за шторма у порта Эрегли сел на мель сухогруз Pallada под флагом Камеруна, он разломился пополам.