В Турции сухогруз разломился пополам из-за шторма

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что на мель судно село из-за шторма. На нем находились 13 человек экипажа, все были благополучно эвакуированы. После эвакуации судно разломилось пополам, передает РИА «Новости».

Уточняется, что инцидент произошел около 10.00 по местному времени (совпадает с мск). По информации портала Marinetraffic, судно вышло 3 ноября из украинской Одессы.

Ранее сообщалось, что двигатель одного из сухогрузов Украины вышел из строя, когда судно находилось в проливе Дарданеллы.