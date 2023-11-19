Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.5 комментариев
В Турции сухогруз разломился пополам из-за шторма
В турецкой провинции Зонгулдак из-за шторма у порта Эрегли сел на мель сухогруз Pallada под флагом Камеруна, он разломился пополам, сообщило управление мореходства министерства транспорта страны.
Отмечается, что на мель судно село из-за шторма. На нем находились 13 человек экипажа, все были благополучно эвакуированы. После эвакуации судно разломилось пополам, передает РИА «Новости».
Уточняется, что инцидент произошел около 10.00 по местному времени (совпадает с мск). По информации портала Marinetraffic, судно вышло 3 ноября из украинской Одессы.
Ранее сообщалось, что двигатель одного из сухогрузов Украины вышел из строя, когда судно находилось в проливе Дарданеллы.