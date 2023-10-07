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    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    6 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    36 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    18 комментариев
    7 октября 2023, 14:15

    У украинского сухогруза в проливе Дарданеллы вышел из строя двигатель

    Tекст: Кристина Цыцура

    Двигатель одного из сухогрузов Украины вышел из строя, когда судно находилось в проливе Дарданеллы, сообщила береговая охрана Турции.

    Сухогруз Mitsos следовал из Греции на Украину, но при прохождении пролива у него вышел из строя двигатель. Судно в сопровождении капитана-лоцмана отбуксировали на стоянку в районе Бозджаада, передает ТАСС.

    Ранее береговая охрана Турции сообщала о перекрытии Босфора в связи с выходом из строя двигателя у танкера Diadema.

    6 октября 2023, 17:41
    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ

    Артиллеристы ВС России с первого выстрела подбили джип с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Артиллеристы-добровольцы разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили бронированный внедорожник с высокопоставленными украинскими офицерами, заявил начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.

    На видеозаписи зафиксировано, как белая Toyota на скорости проехала по промышленной зоне Херсона, за ней ехал микроавтобус, рядом упал артиллерийский снаряд, передает РИА «Новости» со ссылкой на ролик, предоставленный собеседником.

    После этого из автобуса выбежали военные, они стали вытаскивать из подбитого автомобиля людей в форме и укладывать их на землю. Источник пояснил, что за объектом ранее наблюдали с беспилотника, в какой-то момент из здания вышли бойцы ВСУ, сели во внедорожник и в составе колонны поехали в сторону промзоны.

    Район, где наносился удар, был заранее пристрелян, цель была поражена с первого выстрела, указал Бандерас. Разведчики установили, что в подбитой машине были высокопоставленные офицеры командования ВСУ, заключил собеседник.

    Коментарии (15)
    7 октября 2023, 05:56
    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России

    Экс-президент США Трамп: Украине следовало бы отдать области с русскоязычным населением России

    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что для сохранения Украины Киеву следовало бы отдать области с русскоязычным населением России.

    Трамп заявил в интервью порталу Just the News, что «мог бы договориться о сделке». Как считает 45-й президент США, Киеву «можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке», «тогда можно было бы сохранить страну», передает ТАСС.

    Трамп выразил уверенность, что позиция администрации президента США Джо Байдена, заключающаяся в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, «приведет к третьей мировой войне». Политик также выступил с утверждением, если бы он сохранил за собой пост президента США, то эскалации украинского кризиса не случилось бы.

    Напомним, в середине сентября Трамп заявлял, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказалась от части территорий.

    Коментарии (76)
    6 октября 2023, 17:18
    Под Донецком сдались получившие приказ обороняться без боеприпасов 17 солдат ВСУ

    Под Донецком сдались 17 солдат ВСУ, получивших приказ удерживать позиции без боеприпасов

    Под Донецком сдались получившие приказ обороняться без боеприпасов 17 солдат ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских военных, удерживающих опорный пункт под Донецком, сдалась в плен сама после приказа ВСУ удерживать позицию без боеприпасов, сказал источник в силовых ведомствах.

    В группе было 17 человек, все они сдались, сказал собеседник РИА «Новости».

    Они сообщили, что им не позволили отступить, когда у них закончился боекомплект, никто не провел эвакуацию раненых.

    Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.

    Коментарии (29)
    6 октября 2023, 22:35
    Лукашенко: Зеленский понимает, что его кинули
    Лукашенко: Зеленский понимает, что его кинули
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя «абсолютно правильно», требуя от Запада выполнения договоренностей.

    Лидер Белоруссии отметил, что Зеленского в последнее время часто упрекают, что он «попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно-непорядочно». «Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», – приводит RT слова Лукашенко в видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Пул Первого».

    По словам главы Белоруссии, украинская сторона перед началом конфликта готовилась к активным оборонным действиям в Донбассе и создавала там эшелонированную оборону. Затем, по словам Лукашенко, американцы пообещали Зеленскому «деньги, вооружение и все прочее», а также широкую поддержку и сказали: «Володя, мы будем воевать, мы тебе сделаем все», потребовав от Киева «воевать до последнего украинца».

    Глава Белоруссии подчеркнул, что таким образом США распределили роли. Лукашенко отметил, что Зеленский согласился на такие условия и «воюет до последнего украинца», а на Западе то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают обещанное, или передают «старье», чтобы утилизировать. По словам Лукашенко, Зеленский понимает, что его кинули.

    Лидер Белоруссии подчеркнул, что коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дал Зеленскому. «Поэтому Владимир Александрович им говорит: «Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?» Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была», – заявил Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявил, что ВСУ увязли в «контрнаступлении».

    Коментарии (39)
    6 октября 2023, 20:15
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    @ pskov.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для украинских граждан вводится особый порядок въезда на территорию Российской Федерации, соответствующее распоряжение отдало российское правительство.

    Украинские граждане с 16 октября смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, а также через воздушный пункт пропуска в аэропорту Шереметьево в Москве, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Отмечается, что эта мера вводится на время, она предназначена для обеспечения безопасности россиян в сложившейся ситуации.

    При этом мера не распространяется на граждан Украины младше 14 лет, а также детей до 14 лет в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государства.

    Для украинских граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в зоне СВО порядок въезда в Россию сохраняется. Они въезжают на территорию страны через пункты пропуска на административной границе между новыми регионами и сопредельными территориями.

    Коментарии (8)
    7 октября 2023, 07:36
    Получены сведения о минировании Кременчугской ГЭС для провокации против России

    РИА «Новости»: ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва с целью обвинения в атаке ВС России

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали Кременчугскую ГЭС для провокации против России по «каховскому сценарию», сообщил представитель российских силовых структур.

    По словам источника, от украинских военнослужащих, охраняющих периметр Кременчугской электростанции, получены сведения о минировании и возможном подрыве ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения в атаке ВС России, передает РИА «Новости».

    Кременчугская ГЭС расположена в городе Светловодск Кировоградской области, плотина станции образует Кременчугское водохранилище. По плотине проходят автомобильная и железная дороги. Суммарная мощность 12 турбин Кременчугской ГЭС равна 700 мегаватт.

    Напомним, 6 июня в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была разрушена Каховская ГЭС. Разрушение станции привело к резкому подъему воды ниже по течению и затоплению прибрежных территорий.

    Коментарии (14)
    6 октября 2023, 20:24
    Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила провести на следующей неделе заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по поставкам оружия Киеву.

    Россия запросила проведение заседания СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину на 13 октября, сообщил Полянский в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что Россия сделала запрос после того, как «украинцы и поддержавшие их западники запросили заседание в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области», которое пройдет 9 октября.

    «Поскольку мы традиционно не даем западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 мск) в пятницу, 13 октября», – написал Полянский.

    Ранее посла России в Вене вызвали в австрийский МИД в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области.

    Коментарии (8)
    7 октября 2023, 11:57
    Украинские депутаты устроили скандал в Раде из-за селфи-палки
    Украинские депутаты устроили скандал в Раде из-за селфи-палки
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутаты Верховной Рады Украины Николай Тищенко и Алексей Гончаренко устроили скандал во время заседания.

    Так, народный депутат Тищенко стал напоминать Гончаренко о том, что тот, будучи депутатом Одесского облсовета, поддерживал развитие русского языка. За это Тищенко попросил удалить коллегу из сессионного зала, передает RT.

    Гончаренко в ответ начал снимать оппонента на телефон и спросил его, «что там с кол-центрами».

    Спикер парламента Руслан Стефанчук потребовал от Гончаренко занять свое место и снимать TikTok в другом месте, например на «TikTok-фермах».

    Коментарии (7)
    7 октября 2023, 06:59
    В Конгрессе потребовали от Байдена разъяснить стратегию США по Украине

    Республиканцы в Конгрессе потребовали от президента США Байдена разъяснить стратегию Белого дома по Украине

    В Конгрессе потребовали от Байдена разъяснить стратегию США по Украине
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и старший республиканец в аналогичном комитете Сената Джим Риш обратились к президенту страны Джо Байдену с требованием прояснить стратегию администрации относительно поддержки Украины.

    Как отмечается в письме, опубликованном на сайте возглавляемого Макколом комитета, республиканцы «глубоко обеспокоены» тем, что администрация Байдена «до сих пор четко не сформулировала стратегию США по поддержке Украины», передает ТАСС.

    «Обещание поддерживать Украину «сколько потребуется», стратегией не является», – подчеркнули Маккол и Риш в обращении.

    Республиканские законодатели обратили внимание на «медленный темп поставок Украине вооружения». Кроме того, они потребовали от администрации Байдена дать пояснения касательно публикаций СМИ о якобы имеющихся секретных контактах с Москвой.

    Ранее 45-й президент США и республиканец Дональд Трамп предложил Киеву ради сохранения Украины отдать области с русскоязычным населением России.

    Коментарии (4)
    7 октября 2023, 05:28
    Зеленский обвинил Россию в распространении «лжи» о коррупции на Украине

    «Страна.ua»: Зеленский обвинил Россию в распространении лжи о коррупции на Украине с целью лишить Киев поддержки Запада

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Россия якобы распространяет фейковую информацию о коррупции на Украине с целью лишить Киев поддержки Запада, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    По словам Зеленского, коррупция на Украине – это известный «российский нарратив». Зеленский выступил с утверждением, что Россия якобы распространяет «фейковую информацию» о коррупции на Украине так как не может «расколоть общее единство Европы и поддержку Украины», передает РИА «Новости».

    Глава киевского режима также обвинил бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в российской «пропаганде» после того, как европейский политик заявил о невозможности вступления глубоко коррумпированной Украины в Евросоюз.

    Напомним, в среду глава Евросовета Шарль Мишель увязал вступление Украины в ЕС с борьбой с коррупцией. Днем ранее в рядах ВСУ призвали Зеленского снять камуфляж и заняться проблемами коррупции в своей команде.

    Коментарии (16)
    6 октября 2023, 15:59
    ВСУ потеряли 1745 человек на Донецком направлении за неделю

    Минобороны: ВСУ потеряли 1745 человек на Донецком направлении за неделю

    ВСУ потеряли 1745 человек на Донецком направлении за неделю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последнюю неделю украинская сторона потеряла более 1745 человек на Донецком направлении, сообщило в пятницу российское министерство обороны.

    ВСУ с 29 сентября по 6 октября продолжали укрепление обороны у Авдеевки, Марьинки и Торецка в ДНР, также они пытались атаковать у Первомайского, Невельского и Красногоровки в республике, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения «Южной» группировки войск отразили 34 атаки украинской армии на этом направлении, ВСУ потеряли там более 1745 человек убитыми и ранеными, 18 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и машину РСЗО «Град».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила четыре контратаки подразделений ВСУ. Поражены скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки, Тимковки (Харьковская область), Новоселовское и Новолюбовка (ЛНР). ВСУ потеряли на этом направлении за указанный период более 405 человек, пять танков и других боевых бронированных машин и 15 орудий полевой артиллерии. У Волчанска, Купянска и Липцев (Харьковская область) уничтожено четыре склада боеприпасов украинской армии.

    На Краснолиманском направлении 12-я бригада спецназа ВСУ, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ пытались восстановить утраченные позиции у Ямполовки (ДНР), Червоной Дибровы и Кузьмино (ЛНР), однако не преуспели. Группа войск «Центра» отразила 17 атак противника, ВСУ за неделю потеряли более 430 человек убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин и 12 орудий. Также там уничтожены три склада с боеприпасами.

    На Южно-Донецком направлении ВС России отразили 13 атак украинской армии, потери ВСУ за неделю составили более 755 человек, восемь танков и других боевых бронированных машин и 11 орудий полевой артиллерии.

    Также российские войска с 29 сентября по 6 октября нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры киевского режима. Поражены склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производства вооружения и военной техники, пункты размещения бойцов ВСУ и иностранных наемников.

    Российскими ударами уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных дронов Punisher и «Фурия», склады хранения снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.

    Коментарии (5)
    7 октября 2023, 02:38
    Появились данные о планах США выделить Украине новый пакет военной помощи

    Reuters: Администрация США планирует 11 октября объявить о выделении Украине военной помощи примерно на 200 млн долларов

    Появились данные о планах США выделить Украине новый пакет военной помощи
    @ twitter.com/oleksiireznikov

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация президента США Джо Байдена планирует 11 октября объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму около 200 млн долларов, сообщили источники Reuters.

    Reuters не поясняет, какие именно вооружения войдут в очередной пакет военной помощи Украине со стороны США, отмечая, что речь, вероятно, идет о типах боеприпасов и бронемашин, которые уже были переданы Киеву. Ожидается, что о новом пакете помощи будет объявлено «в среду на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе», передает ТАСС.

    Накануне Пентагон отказался от перераспределения средств ради помощи Украине. Тем временем в ВСУ признали стопроцентную зависимость от помощи со стороны США.

    Коментарии (0)
    7 октября 2023, 10:26
    Politico: Уходящее правительство Словакии остановило военную помощь Украине

    Politico: Уходящее правительство Словакии остановило оказание военной помощи Украине

    Politico: Уходящее правительство Словакии остановило военную помощь Украине
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уходящее правительство Словакии приняло решение остановить оказание военной помощи Киеву, сообщила газета Politico.

    Власти пошли на это на фоне переговоров о формировании нового состава кабмина, передает ТАСС.

    Ранее президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине нового пакета военной помощи. С инициативой выделения очередного пакета помощи Киеву ранее выступило Миобороны Словакии.

    Коментарии (0)
    6 октября 2023, 21:29
    Депутаты Рады избили прохожего в Киеве

    Генпрокурор Украины возбудил дело против двух депутатов Рады, избивших прохожего

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине возбуждено уголовное дело в отношении двух депутатов Верховной рады, избивших прохожего, сообщили в офисе генпрокурора страны.

    Уголовное дело возбуждено против внефракционного депутата Артема Дмитрука и депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александра Куницкого, сообщило агентство Украинские новости со ссылкой на офис генпрокурора, передает ТАСС.

    Их подозревают в причинении телесных повреждений средней тяжести и хулиганстве. Дело возбудили после того, как украинские СМИ растиражировали видео, на котором депутаты избивают прохожего. Украинские новости отмечают, что в прошлом году Дмитрук участвовал в потасовке в Одесском горсовете.

    В мае украинский депутат напал на российского дипломата в кулуарах заседания ПАЧЭС в Анкаре.

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    6 октября 2023, 23:53
    С мэрии города Вьен во Франции сняли флаг Украины

    Dauphin&#233; lib&#233;r&#233;: Мэрия французского Вьена убрала флаг Украины после слов Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном

    Tекст: Антон Никитин

    Мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, сообщило французское издание Dauphiné libéré.

    Ковач заявил, что нельзя ссылаться на «западные ценности» и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом «разделяя видение режима – инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе». По словам мэра города Вьен, «такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема». При этом политик подчеркнул, что снятие флага никоим образом не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу, передает РИА «Новости».

    Ковач также выразил мнение, что Киеву нельзя благодарить Баку за помощь Украине в секторе энергетики, в то время как Азербайджан «продает газ в полтора раза дороже для финансирования своих военных усилий против Армении».

    Ранее украинские СМИ сообщали о телефонном разговоре Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которого обсуждалась гуманитарная помощь Украине в энергетическом секторе, региональная безопасность и актуальные вызовы.

    Накануне Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США.

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