Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.0 комментариев
Израиль приостановил продление виз представителям гуманитарных организаций
Израильские власти приостановили продление виз для сотрудников гуманитарных организаций, работающих в секторе Газа, сообщает агентство Bloomberg.
Агентство со ссылкой на представителя министерства благосостояния Израиля Гила Хорева пишет, что прежде разрешения на пребывание продлевало министерство благосостояния, но теперь этим вопросом занимается другое ведомство. Министерство благосостояния больше «не считает себя компетентным» для проведения проверок сотрудников, передает РИА «Новости».
За последние несколько недель у более чем 60% иностранных гуманитарных работников истек срок действия виз, приводятся слова главы ассоциации агентств международного развития Фариса Арури.
Ранее сообщалось, что на переговорах по Газе в Париже были достигнуты соглашения по обмену заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.