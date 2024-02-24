На переговорах по Газе были достигнуты соглашения по обмену заложниками

СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.5 комментариев
Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.41 комментарий
Военкор Татаринов: Обхитрившего ВС России офицера ВСУ ликвидировали в ДНР
Уроженец Киева Дмитрий Коваль ликвидирован в районе села Красное в ДНР 21 февраля, сообщил Татаринов в своем Telegram-канале.
В начале СВО он обманул российских военных под Киевом. Он проехал через их заслон, утверждая, что движется в Гостомель за сыном, но на самом деле он поехал наводить удары по самолету Ан-225 «Мрии».
Смерть Кузьминова расследуют «в условиях строгой секретности», источники в спецслужбах считают, что убийцами были двое стрелков, утверждает El Pais, передает РИА «Новости».
Расследованием занимается Гражданская гвардия Испании.
До этого издание заявляло, что испанские власти якобы передали Кузьминову некие поддельные документы.
Пользователи X предупредили Зеленского о последствиях обещанного «сюрприза» в Черном море
Пользователи предупредили Зеленского о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить, передает РИА «Новости».
Другой пользователь предположил, что Россия скоро «придет за Одессой».
Еще один комментатор предложил не обращать внимания на высказывания Зеленского, поскольку тот «одной ногой уже в могиле».
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.
Минобороны опубликовало видео уничтожения ЗРК Patriot
Ракетные войска ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, поражены пусковая установка комплекса, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В ролике зафиксировано, как после поражения ЗРК на место прибыла эвакуационная группа из нескольких автомобилей.
Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили два украинских военных воздушных судна.
Заседание ГА ООН на эту тему проводят каждый год с 2014 года, Небензя заявил, что «оккупированных территорий» Украины не существует, есть лишь новые территории России, передает РИА «Новости».
По его словам, коллективному западу придется отвечать «за сделанное Украиной» рано или поздно.
Он отметил, что претендующие на звание цивилизованных и демократических стран государства не обращали внимание на заявление украинского премьера Арсения Яценюка о том, что «в Донбассе проживают нелюди».
Они также не придавали значения словам действующего президента Украины Владимира Зеленского, называвшего жителей Донбасса «существами и особями».
Небензя подчеркнул, что у владеющих фактами о действиях киевского режима не возникает вопросов о вхождении в состав России новых субъектов. Это было закономерным следствием политики истребления украинскими властями своего населения после 2014 года.
После выступления Небензя и Полянский покинули заседание.
Российские военные обнаружили на Авдеевском коксохимическом заводе командный пункт ВСУ с системой Starlink
Терминал компании, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, запечатлен на видео, распространенном Миноброны России.
«Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы», – говорит на видео командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным «Сурен», передает РИА «Новости».
Отмечается, что Starlink использовался в том числе для управления беспилотниками.
Помимо этого, в ходе зачистки цехов завода, где ранее укрывались украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки 17 февраля. Общая площадь освобожденной территории составила более 30 квадратных километров. Противник потерял в ходе боев более 1,5 тыс. военнослужащих.
Сериал «Алиса не может ждать» убрали с онлайн-кинотеатров из-за нарушений
В некоторых эпизодах сериала выявлены нарушения, там есть информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе, сообщили в сервисе Start ТАСС.
Сериал скрыли для просмотра на этой платформе и на других сервисах, где он был доступен по партнерской подписке.
Сериал вышел в 2022 году, он взял награду как самый ожидаемый сериал на фестивале «Новый сезон» в Сочи. В нем рассказывается о 15-летней Алисе, которая узнала, что скоро ослепнет.
Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке» Людмила Алфимова
О смерти Алфимовой сообщил портал «Кино-театр.ру».
Причины смерти актрисы не указываются.
Алфимова – уроженка Харькова, она родилась в 1935 году. Работала в местном Театре юного зрителя и киностудии имени Довженко. Сыграла свыше 170 ролей, включая «Свадьбу в Малиновке», «По главной улице с оркестром» и другие.
Telegraph: Бойцы ВСУ поддержали идею Трампа по установлению мира на Украине
ВСУ терпят большие потери, им нужна помощь, в 2024 году все стало гораздо сложнее, чем год назад, если Трамп хочет «остановить войну», то украинские военные готовы его поддержать, сказал один из украинских солдат Telegraph, передает РИА «Новости».
Украинская армия испытывает нехватку боеприпасов. Другой собеседник из числа украинских военнослужащих напомнил заявление действующего президента США Джо Байдена, признавшего, что ВСУ не получали достаточной военной помощи.
Сейчас ВСУ находятся в таком положении, когда им нужно решать, какую деревню они сдадут российским военным следующей, заключил он.
В октябре 2023 года Трамп заявлял, что киевскому режиму для сохранения Украины следует отдать области с русскоязычным населением России.
Зампред Совбеза Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу
В своем Telegram-канале он указал на то, запреты Запада направлены не против властей или бизнеса в стране, а против всего населения России.
«Резон понятен – чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там», – отметил Медведев.
Политик пояснил, что в этом случае россиянам нужно запомнить это, принять тот факт, что они – наши враги, и мстить им везде, где только можно.
В частности, Медведев предложил создавать трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира, причем делать это «постоянно, системно и максимально открыто».
«Также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично. На войне как на войне», – подчеркнул он.
Ранее Медведев заявил о колоссальном авторитете президента Владимира Путина в России.
Новый пакет санкций включил в себя самое большое количество ограничений, которые когда-либо вводились против России, заявил Блинкен, передает ТАСС.
Экспортные ограничения ввели более чем против 500 физлиц и юрлиц в ответ на начало СВО на Украине, добавил он.
Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной.
В МИД Германии изменил транслитерацию столицы Украины с Kiew на Kyjiw
Уточняется, что новое название будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах для обозначения украинской столицы, передает РИА «Новости».
Как отметили в германском ведомстве, это будет касаться веб-сайтов и вывесок посольства.
Напомним, в 2019 году совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и принял решение заменить официальное название украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv» (произносится как «Кыив») в международной базе.
В Росреестре заявляли, что решение США о переименовании Киева не является обязательным для исполнения в других странах.
Газета Politico описала царящую в офисе Зеленского атмосферу
По данным издания, в офисе президента Украины ощутимо недовольство, передает ТАСС.
При этом «почти все» в офисе убеждены в том, что США скоро передадут им помощь. Также офис продолжает работу над улучшением мобилизации и военного планирования. Офис готовится к эффективному использованию помощи.
Ранее сообщалось, что Лондон выделит более 300 млн долларов Киеву в течение года.
Отмечается, что российские военные успешно нанесли удар по используемой ВСУ системе ПВО Patriot c ракетами MIM-104, передает РИА «Новости».
В материале указано, что поражены пусковая установка класса «земля-воздух», боеприпасы и другие неуказанные компоненты.
Также журнал пишет о том, что удар по системе ПВО могли нанести как ракетами «Кинжал», так и «Искандерами».
Так, обозреватели заметили, что Киеву будет тяжело заменить уничтоженные части западного комплекса противовоздушной обороны из-за прекращения поддержки со стороны Запада.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot.
Происшествие случилось в Каневском районе, в хуторе Трудовая Армения, сообщил собеседник ТАСС.
Там упал неустановленный летательный аппарат, из-за этого загорелся камыш на площади 2,5 тыс. кв. метров. Никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.
Согласно данным ЕДДС Каневского района, падение аппарата произошло около 20.00 по местному времени. К прибытию пожарных подразделений было установлено, что площадь пожара составляет 250 квадратных метров. Угроз жилым домам нет, никто не пострадал.