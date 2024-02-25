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В Буркина-Фасо прошел международный турнир по самбо имени Владимира Путина
В Буркина-Фасо провели международный турнир по самбо имени президент России Владимира Путина, в соревнованиях участвовали представители Буркина-Фасо, России, Мали и Нигера, передает источник с места событий.
Как рассказал в интервью РИА «Новости» президент спортивной ассоциации самбо Буркина-Фасо Дапла Паленфо, первый международный турнир по самбо имени Владимира Путина в Буркина-Фасо удался, целью соревнования было объединение народов альянса государств Сахеля и российского народа.
Он добавил, что турнир был назван в честь российского лидера, потому что это помогло привлечь внимание к самбо в Африке.
Соревнования проводились по боевому и спортивному и самбо. Участие в турнире приняли более шестидесяти спортсменов, среди них было двое россиян.
Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС.