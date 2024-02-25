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    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    8 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    46 комментариев
    25 февраля 2024, 12:12 • Новости дня

    Путин назвал Крым неотъемлемой частью России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сегодня Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней».

    В обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор – навеки быть с Россией. Глава государства добавил, что сегодня Крым и Севастополь – ее неотъемлемая часть. По его словам, эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России.

    Российский лидер уточнил, что здесь успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей, а особое внимание уделяется сбережению бесценного культурного и духовного наследия этого замечательного края.

    Президент выразил уверенность в том, что книга, приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, станет знаменательным событием, будет интересна самому широкому кругу читателей – всем, кто любит Родину, гордится ее богатейшей историей, хочет узнать о ней как можно больше.

    Ранее Путин заявил, что норманнская теория происхождения российской государственности является лишь одной из версий, на самом деле история российского государства глубже.

    Напомним, российский лидер во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого.

    22 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин в Казани прокомментировал некорректное высказывание Байдена в свой адрес. По мнению российского лидера, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

    «Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», – заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

    «Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист и спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить – Байден», – сказал Путин.

    Ранее президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА Новости, Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

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    23 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену

    Турецкая газета dikGAZETE раскрыла, как Путин мастерски преподал историю Блинкену

    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин преподал американцам урок истории, ловко подловив госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве его прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.

    Авторы публикации напомнили, что Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», напомнив, историю госсекретаря США о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов», передает РИА «Новости».

    Журналист указал, что глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло, и как сами того не желая согласились со словами Путина об украинском государстве.

    Напомним, Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин. В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими.

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    24 февраля 2024, 13:27 • Новости дня
    Кремль: Путин выразил соболезнования родным Лебедева

    Кремль: Путин выразил соболезнования родным председателя Верхновного суда Лебедева

    Кремль: Путин выразил соболезнования родным Лебедева
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего в возрасте 80 лет председателя Верхновного суда Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент выразил глубокие соболезнования родным Лебедева в связи с его кончиной, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Путин выразил соболезнования всему судейскому сообществу.

    Ранее стало известно, что председатель Верховного суда России умер в Москве на 81-м году жизни из-за болезни.

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    22 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М

    Кремль опубликовал видео полета Путина на Ту-160М

    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М
    @ Дмитрий Азаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обнародованы кадры полета президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

    Видеозапись из кабины самолета появилась в Telegram-канале Кремля. На кадрах видно, что президент находится за штурвалом в авиашлеме и летном костюме, а рядом с ним – основной пилот, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. Горбунова, чтобы совершить полет на Ту-160М. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.

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    22 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода для полета на Ту-160М
    Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода для полета на Ту-160М
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, он совершит полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

    Кортеж президента подъехал прямо самолету, для полета Путин надел специальный костюм, передает ТАСС.

    На ВПП главу государства приветствовал ожидавший его экипаж, затем Путин поднялся на борт.


    Днем ранее глава государства осмотрел такой самолет в цеху завода, он поднялся в кабину и сел за штурвал.

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    22 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин завершил полет на Ту-160М
    Путин завершил полет на Ту-160М
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М завершен, глава государства пробыл в небе 30 минут.

    Еще около 45 минут потребовалось, чтобы провести предполетную подготовку, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что полет президента на модернизированном ракетоносце продлится до 40 минут.

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    22 февраля 2024, 17:38 • Новости дня
    Путин за рулем Камаза прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью
    Путин за рулем Камаза прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил многофункциональную зону (МФЗ) на участке трассы М-12 «Восток» под Казанью.

    Путин прибыл на МФЗ, где начинается трасса М-12, из Казани за рулем «КамАЗа», вместе с ним в кабине сидел вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

    На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны.

    Открытие многофункциональных зон на М-12 влияет на повышение качества дорожного сервиса и услуг. Всего на трассе запланированы 32 современные МФЗ, которые предназначены для комплексного обслуживания автомобилистов и их отдыха.

    Ранее Путин дал поручение правительству и госкомпании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по платной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

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    22 февраля 2024, 20:44 • Новости дня
    Кремль показал видео поездки Путина на «КамАЗе» по трассе М-12
    Кремль показал видео поездки Путина на «КамАЗе» по трассе М-12
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликовано видео поездки президента России Владимира Путина по трассе М-12 «Восток» за рулем «КамАЗа» в компании вице-премьера России Марата Хуснуллина.

    «Владимир Владимирович, здравствуйте. До трассы М-12 «Восток» подбросите?» – обратился Хуснуллин к главе государства, пока тот занимал место водителя. Видео публикует Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в четверг Путин посетил многофункциональную зону (МФЗ), где начинается трасса М-12, из Казани он приехал за рулем «КамАЗа». На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны.

    Российский лидер в ходе визита в Казань также совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Он провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал этот ракетоносец надежным новым самолетом.

    Коментарии (8)
    22 февраля 2024, 16:27 • Новости дня
    Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что Ту-160М – надежный новый самолет.

    Путин заявил, что у него хорошие впечатления от полета на Ту-160М, техника отличная, передает ТАСС.

    «Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения… Как я сказал командиру судна и сейчас еще раз скажу руководству Министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», – сказал президент.

    «Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет», - добавил он.

    Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М («Белый лебедь», по кодификации НАТО – Вlackjack) способен нести ядерное оружие и является составляющей ядерной триады России.

    Ранее сообщалось, что полет Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М завершен, глава государства пробыл в небе 30 минут.

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    22 февраля 2024, 23:43 • Новости дня
    Белый дом связал оскорбление Байдена в адрес Путина с нацбезопасностью

    Представитель Белого дома Кирби связал оскорбление Байдена в адрес Путина с угрозами нацбезопасности США

    Tекст: Антон Антонов

    Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби утверждает, что оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина связано с «серьезным беспокойством» относительно нацбезопасности, когда речь идет о России.

    Кирби заявил, что Байден «сфокусирован на этом», когда обсуждает «угрозы и вызовы, исходящие от Владимира Путина и от России». В числе вызовов, которые, как утверждает Вашингтон, исходят от России, Кирби назвал боевые действия на Украине, сотрудничество России и Ирана, а также приписываемые Москве намерения разместить в космосе противоспутниковое оружие, передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина. Сам Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания, указав, что называл Байдена в качестве более предпочтительного для России президента США. Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

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    23 февраля 2024, 16:16 • Новости дня
    Политолог: Чувашия стала примером региона с успешным экономическим развитием

    Политолог Рудаков: В Чувашии успехи экономического развития сопровождаются реальным улучшением жизни граждан

    Политолог: Чувашия стала примером региона с успешным экономическим развитием
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Чувашия является примером успешного и динамичного экономического развития. Растет и туристическая привлекательность региона. Важно, что там стремятся не только закрепить этот успех, но и развить его, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Ранее президент Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.

    «В ходе поездок по регионам России президент постоянно делает акцент на том, что успехи в экономическом развитии должны сопровождаться реальным улучшением жизни людей. В Чувашии эта стратегия успешно реализуется, причем не только в крупных городах, но и в глубинке», – сказал Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Посетив культурный центр в Цивильске и ФАП в селе Рындино, Владимир Путин еще раз акцентировал внимание на первостепенной важности создания современной медицинской и социальной инфраструктуры в небольших городах и в сельской местности. Это одно из важнейших направлений реализации президентского курса на развитие России как современной, комфортной и благоустроенной страны. В свою очередь, народ это видит и поддерживает инициативы лидера», – добавил спикер.

    Собеседник также объяснил, как Чувашии удалось добиться высоких экономических показателей. «Регион является примером успешного и динамичного развития. Республика занимает лидирующие позиции по показателям промышленного роста. По итогам 2023 года Чувашия заняла второе место в России по росту промышленного производства – на 27,2%, также второе место по росту обрабатывающего сектора – плюс 32,1% за год», – перечисляет он.

    По его словам, положительной динамике способствовало увеличение объемов господдержки более чем в 20 раз, создание необходимой инфраструктуры для бизнеса и усилия тысяч специалистов промышленного комплекса Чувашии. «Еще одним важным показателем стал рост поступлений в бюджет», – убежден аналитик.

    «За 2023 год доходы региона составили 106,5 млрд рублей, что на 13% больше относительно прошлого года и на почти 60% – по сравнению с 2029 годом. Во многом достижения стали возможны благодаря тому, что в регионе разработали инвестиционные профили для всех муниципальных образований. Это стратегические документы, опирающиеся на ресурсный потенциал и социально-экономическое положение каждого из муниципалитетов», – объясняет политолог.

    «Важно подчеркнуть, что успехи Чувашии ощутимы не только в сфере развития промышленности, но и на других направлениях. Очевиден рост туристической привлекательности. Только за минувший год увеличение турпотока составило более 800 тыс. человек. А это действительно внушительные цифры», – говорит эксперт.

    «Показательно и стремление региона развить этот успех, о чем свидетельствуют не только внимание к историческим достопримечательностям, но и создание новых туристических объектов. Одним из подтверждений такой деятельности служит создаваемая в Чебоксарах грандиозная ландшафтная композиция в виде огромной карты России», – заключил Рудаков.

    Накануне президент Владимир Путин с рабочим визитом прилетел в Чувашскую Республику. Глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию региона. На совещании вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что транспортная инфраструктура Чувашии за последние четыре года получила порядка 100 млрд рублей инвестиций.

    Путин отметил, что все регионы имеют хороший потенциал для роста, важно помочь его раскрыть. «Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности этих регионов», – цитирует президента сайт Кремля.

    Также президент осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино. Медучреждение обслуживает жителей Рындино и расположенной по соседству Новой деревни, оно открыло свои двери для пациентов в декабре прошлого года и стало заменой старому ветхому фельдшерскому пункту.

    Кроме того, Путин посетил Центр культурного развития в городе Цивильск. Оценивая увиденное в ходе поездки в Чувашию, Путин сказал: «Приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо».

    В завершение рабочей поездки в Чувашию президент России Владимир Путин провел встречу с главой региона Олегом Николаевым.

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    22 февраля 2024, 13:19 • Новости дня
    Путин заявил о рекордных показателях строительства жилья в России
    Путин заявил о рекордных показателях строительства жилья в России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России жилье строится в больших объемах, таких показателей в стране ранее не было, заявил президент Владимир Путин на встрече с властями Татарстана.

    Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в регионе «по жилью большой прорыв». По его словам, в Татарстане ранее столько не строили.

    «Мы никогда в стране столько не строили», – ответил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал подумать о льготной ипотеке для регионов.

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    22 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Путин: Уровень безработицы в России достиг исторически низкого уровня
    Путин: Уровень безработицы в России достиг исторически низкого уровня
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская экономика демонстрирует исторически низкий уровень безработицы, который составляет 2,9%, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Чувашии.

    «Уровень безработицы в регионе – он даже ниже, чем в среднем по России. У нас и по России-то на минимальном историческом уровне находится – 2,9%. А в Чувашии – 2,3%. Это очень хорошая динамика. Она говорит о том, что загружаются производственные мощности, меняется структура региональной экономики, растет занятость, а значит, и доходы, и благополучие семей должны подрастать», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин прилетел в Чувашию, в ходе рабочего визита он осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино.

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    22 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    Посольство России в США выразило протест из-за оскорблений Байдена в адрес Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Вашингтоне направило жесткую ноту протеста в Госдепартамент США после грубых высказываний американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.

    Подобные высказывания Байдена указывают на бессилие и отсутствие здравого смысла в нынешней политике Вашингтона в отношении Москвы, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА «Новости».

    Как отметил Антонов, нынешнюю ситуацию едва ли получится урегулировать простыми извинениями, «да и американские власти на это не пойдут».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина. Сам российский лидер с иронией отреагировал на высказывания главы США.

    Коментарии (3)
    22 февраля 2024, 14:51 • Новости дня
    Песков: Полет Путина на Ту-160М продлится до 40 минут

    Представитель Кремля Песков: Полет Путина на Ту-160М продлится до 40 минут

    Tекст: Александра Юдина

    Полет президента Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, полет президента на Ту-160М («Белый лебедь», по кодификации НАТО – Вlackjack) продлится до 40 минут, однако маршрут не раскрывается, так как это – «военная тайна», пишет ТАСС.

    Для полета на ракетоносце Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова.

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      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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