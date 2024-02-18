Путин: История российской государственности глубже, чем норманская теория

Tекст: Дмитрий Зубарев

Путин отметил, что приведенная им в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону норманская теория – «это только одна из теорий», передает ТАСС.

«Насколько мы знаем, Михаил Васильевич Ломоносов придерживался другой точки зрения, критиковал эту норманскую теорию», – напомнил президент, отметив, что, скорее всего, великий русский ученый был прав в том, что «государственность российская зарождалась раньше или зародилась раньше».

«Если даже придерживаться норманской теории, если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород тоже существовал как минимум, имел возможность его пригласить. Поэтому на самом деле корни российской государственности они, конечно, гораздо глубже», – сделал вывод Путин.

Ранее российский лидер Владимир Путин комментируя «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону, заявил, что ситуация вокруг Украины для Запада является лишь вопросом тактического положения, а для России – вопрос жизни и смерти.