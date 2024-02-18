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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    40 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    11 комментариев
    18 февраля 2024, 10:55 • Новости дня

    Путин: История российской государственности глубже, чем норманская теория

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норманская теория происхождения российской государственности является лишь одной из версий, на самом деле история российского государства глубже, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

    Путин отметил, что приведенная им в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону норманская теория – «это только одна из теорий», передает ТАСС.

    «Насколько мы знаем, Михаил Васильевич Ломоносов придерживался другой точки зрения, критиковал эту норманскую теорию», – напомнил президент, отметив, что, скорее всего, великий русский ученый был прав в том, что «государственность российская зарождалась раньше или зародилась раньше».

    «Если даже придерживаться норманской теории, если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород тоже существовал как минимум, имел возможность его пригласить. Поэтому на самом деле корни российской государственности они, конечно, гораздо глубже», – сделал вывод Путин.

    Ранее российский лидер Владимир Путин комментируя «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону, заявил, что ситуация вокруг Украины для Запада является лишь вопросом тактического положения, а для России – вопрос жизни и смерти.

    15 февраля 2024, 19:33 • Новости дня
    Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире

    Путин похвалил работников УВЗ за производство танков для нужд СВО

    Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам «Уралвагонзавода» (УВЗ) за производство качественной техники, которая применяется в ходе СВО. Он назвал танки, выпускаемые заводом, лучшими в мире.

    «Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М «Прорыв». Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают там почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику. Здорово», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что предприятие производит технику хорошего качества. «Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает. Лучшая машина в мире. Надо ее развивать. Инженеры и конструкторы работают над этим», – заявил Путин.

    Напомним, в четверг президент в ходе рабочей поездки по Свердловской области посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

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    15 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Путин: Лукашенко поддерживает строительство ВСМ от Москвы до Минска

    Tекст: Ольга Иванова

    Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области.

    Путин рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Минска, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин назвал реальным строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. Он подчеркнул, что Россия, судя по всему, подошла к тому, чтобы реализовывать проекты высокоскоростного железнодорожного сообщения.

    Путин отметил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.

    Ранее Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

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    15 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Путину показали новейший поезд «Финист»
    Путину показали новейший поезд «Финист»
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенту России Владимиру Путину во время посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области показали новейший поезд «Финист», сообщил журналист Павел Зарубин.

    Зарубин в своем Telegram-канале написал, что российский лидер поздним вечером прибыл в еще один город Свердловской области и посещает еще одно крупное предприятие. По его словам, здесь раньше производили знаменитые «Ласточки», а теперь – «Финисты».

    Журналист отметил, что глава государства побывал в новейшем поезде «Финист».

    В презентации, подготовленной к приезду Путина, говорится, что потребности в подвижном составе, необходимом для эксплуатации на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, оцениваются в 44 высокоскоростных электропоезда, передает ТАСС.

    Главу государства проинформировали на предприятии, что необходимый парк подвижного состава для перспективных ВСМ в Екатеринбурге, Адлере и Минске может составить более 250 поездов.

    Перед совещанием по проекту строительства ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» он посетил комплекс сборки скоростных электропоездов ООО «Уральские локомотивы». Путина сопровождали экс-владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский и генеральный директор АО «Группа «Синара» Виктор Леш.

    Ранее Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

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    16 февраля 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин дал совет, как чувствовать себя счастливым

    Путин дал совет, как чувствовать себя счастливым

    Путин дал совет, как чувствовать себя счастливым
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Людям важно найти любимое дело, чтобы чувствовать себя действительно успешными и счастливыми, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш».

    «Это вообще один из ключевых вопросов в жизни. Чтобы быть успешным, счастливым человеком, нужно найти себя в профессии», – заявил Путин, говоря о профориентации школьников и выборе профессии, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал оптимизировать контакты вузов и техникумов с производством.

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    17 февраля 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

    Путин после доклада Шойгу в Кремле поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

    Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин после доклада министра обороны Сергея Шойгу об освобождении российскими войсками Авдеевки поздравил военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Путин «в Кремле выслушал доклад» Шойгу и «поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», передает РИА «Новости».

    Минобороны России опубликовало телеграмму, направленную Путиным генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который командует освободившей город группировкой российских войск «Центр».

    В телеграмме указывается, что в боях отличился ряд соединений и воинских частей: «30-й отдельной мотострелковой бригады второй армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; первой отдельной мотострелковой бригады, девятой отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, десятого танкового полка первого армейского корпуса; шестого танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии».

    Путин объявил благодарность всем войскам, которые под руководством Мордвичева принимали участие в боях за Авдеевку. Благодарность объявлена «за отличные боевые действия». «Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» – заявил в телеграмме Путин.

    Напомним, Шойгу в Кремле доложил главе российского государства о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР. В ходе боев за Авдеевку вооруженные силы Украины потеряли в течение истекших суток свыше 1,5 тыс. военнослужащих. Российские войска осуществляют мероприятия по блокированию украинских сил, которые оставили город и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате.

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    17 февраля 2024, 23:02 • Новости дня
    Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
    Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР, сообщило ведомство.

    Указывается, что город освободила от вооруженных сил Украины группировка российских войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. «Центр» продолжает наступление в ДНР. Минобороны отметило в Telegram, что Авдеевка была «мощным оборонительным узлом» ВСУ.

    Минобороны подчеркивает, что освобождение Авдеевки отодвигает линию фронта от Донецка, это дает возможность «существенно обезопасить его от террористических ударов» ВСУ. «Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города», – сказано в сообщении.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки, интенсивные бои за которую продолжались с осени.

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    16 февраля 2024, 12:11 • Новости дня
    ФОМ: 82% граждан России положительно оценили работу Путина

    Большая часть российских граждан (82%) скорее хорошо оценивают работу российского президента Владимира Путина, 83% доверяют ему, показало исследование ФОМ.

    Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 6% скорее плохо оценивают его работу, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса ФОМ.

    На вопрос о доверии президенту 83% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 9% россиян скорее не доверяют ему.

    Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 9-11 февраля 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 российских регионах.

    Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    16 февраля 2024, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил о способности России обеспечить себя необходимыми технологиями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия рассчитывала покупать технологии за рубежом на вырученные от продажи нефти и газа деньги, но оказалось, что она может разрабатывать их сама, заявил глава государства Владимир Путин.

    «Мы рассчитывали на то, что мы, продавая нефтегаз, уголь и металлические заготовки, будем получать все высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром. Но есть возможность. Появилась необходимость – оказалось, что есть и возможность производить все самим», – сказал Путин на встрече с рабочими завода в челябинском индустриальном парке «Станкомаш», передает ТАСС.

    Он добавил, что работа по развитию технологий в стране продолжится.

    Ранее Путин отметил положительную роль санкций на рост заказов промышленности.

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    18 февраля 2024, 10:30 • Новости дня
    Путин назвал ситуацию с Украиной для России вопросом жизни и смерти
    Путин назвал ситуацию с Украиной для России вопросом жизни и смерти
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ситуация вокруг Украины для Запада является лишь вопросом тактического положения, а для России – вопрос жизни и смерти, заявил российский лидер Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону.

    Как указал глава государства, и для российских, и для зарубежных слушателей было важно понять, насколько чувствительно и важно для России «все, что происходит на украинском направлении», передает ТАСС.

    По мнению Путина, для Запада это улучшение своего тактического положения, а для России – это судьба, это вопрос жизни и смерти. «Я хотел, чтобы люди, которые будут это [интервью Карлсону] слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить», – подчеркнул он.

    Российский лидер, отвечая на вопрос, воспримут ли в западном сообществе эту часть беседы, отметил, что американской аудитории будет непросто понять «историческую часть» его интервью Карлсону. «Я-то дал просто наиболее известную теорию норманского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто. Тем более для американцев», – уточнил президент.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что американское общество живет в полной информационной блокаде, на это указывает прозрение, которое наступило после интервью Карлсону.

    В минувшее воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что историческая часть интервью Путина Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, но и там есть специалисты, которых она заинтересует.

    Напомним, Путин во время интервью Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого. Газета ВЗГЛЯД ранее раскрыла, что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Карлсону.

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    15 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин продлил программу «Молодая семья»

    Путин заявил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года

    Путин продлил программу «Молодая семья»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Программа «Молодая семья» пользуется поддержкой государства и будет продлена и после 2025 года, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими «Уралвагонзавода».

    «Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми – это безусловный приоритет, – подчеркнул глава государства. – Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год», передает ТАСС.

    «Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования», – добавил он.

    Российский лидер также поручил представить предложения о дополнительных социальных гарантиях сотрудникам муниципалитетов.

    В поручении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству необходимо представить предложения о дополнительных социальных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, а также работникам органов местного самоуправления, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в том числе о возмещении расходов по найму жилого помещения (компенсации расходов на приобретение или строительство жилого помещения), находящегося на территории соответствующего муниципального образования, предусмотрев механизмы финансирования указанных гарантий.

    Ранее Путин заявил, что семью нужно создавать как можно раньше, чтобы иметь возможность завести больше детей.

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    16 февраля 2024, 12:15 • Новости дня
    Путин назвал позорным колониальное прошлое и настоящее Запада
    Путин назвал позорным колониальное прошлое и настоящее Запада
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, но Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам, заявил президент России Владимир Путин.

    «Неоколониализм – позорное наследие многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии и Латинской Америки, других регионов планеты. Его агрессивные проявления мы видим сегодня в попытках коллективного Запада любыми средствами сохранить свое господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции», – указал он в приветствии к международному форуму «За свободу наций».

    Как отметил российский лидер, подобная политика стала «одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях, барьером на пути развития всего человечества».

    Путин напомнил, что Россия многое сделала для крушения основ колониальной системы, поддержки национально-освободительных движений. Оказала молодым независимым государствам серьезную помощь в обеспечении безопасности, становлении экономики, решении острых социальных и гуманитарных проблем.

    «И сегодня мы готовы объединить усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость. За прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического, многополярного мира, в основе которого лежат принципы международного права, уважение законных интересов друг друга, взаимное доверие и созидательное сотрудничество», – заверил президент России.

    Он уверен, что встречи в таком формате станут регулярными и будут содействовать укреплению широкого диалога и партнерских связей, выработке совместных ответов на глобальные вызовы. «Желаю вам плодотворной, конструктивной работы и всего самого доброго», – подытожил глава российского государства.

    Приветствие Путина озвучил на самом мероприятии зампред комитета Совета Федерации по международным делам, член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Климов, передает ТАСС.

    Путин заявлял ранее, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.

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    16 февраля 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Челябинск

    Путин приехал на завод роботов в Челябинске

    Путин прибыл в Челябинск
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск, он посетит Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ).

    Также в планах у главы государства посещение индустриального парк «Станкомаш» – основной площадки промышленной группы (ПГ) «Конар». Компания специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства, передает ТАСС.

    Путин пообщается на площадке с рабочими.

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    16 февраля 2024, 14:51 • Новости дня
    Путин посетил Завод роботов в Челябинске
    Путин посетил Завод роботов в Челябинске
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин ознакомился с производством промышленных роботов на заводе в Челябинске.

    Главу государства сопровождали вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, помощник президента Максим Орешкин, полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает ТАСС.

    В начале осмотра Путину рассказали о предприятии и планах развития. Он прошел по цеху, осмотрел участки механической обработки и сборки, а также образцы готовой продукции. Главе государства показали и зону тестирования роботов. В завершение осмотра Путин ознакомился с презентацией о подготовке современных квалифицированных кадров для завода.

    Завод роботов создан на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) и первым в России занялся контрактным серийным производством и сборкой промышленных роботов. Как отмечается в материалах Кремля, освоение в России такого производства призвано снизить зависимость отечественной промышленности от импорта и негативный эффект от антироссийских санкций.

    К настоящему моменту изготовлены три инженерных образца промышленных роботов: «Копейск» грузоподъемностью 30 кг, «Миасс» грузоподъемностью 60 кг и «Златоуст» грузоподъемностью 120 кг. В прошлом году изготовлено шесть единиц продукции. При выходе на полную мощность завод планирует выпускать 1 тыс. роботов в год.

    В 2022 году было принято решение о необходимости развития предприятия и выхода на рынок с новой продукцией, что стало основанием для начала реализации проекта по организации выпуска деталей автоматических компонентов в сфере автомобилестроения и специального машиностроения. Идет строительство нового цеха для производства роботов площадью 11,5 тыс. кв. метров.

    ЧКПЗ основан в 1942 году. Предприятие специализируется на производстве деталей грузовых автомобилей, одним из первых в РФ было сертифицировано по международному стандарту автомобильной промышленности. ЧКПЗ включен в перечень системообразующих организаций российской экономики и в сводный реестр организаций ОПК. В результате реализации проекта по расширению выпуска продукции гособоронзаказа с августа 2022 года на предприятии установлено более 2 тыс. единиц нового оборудования и организовано серийное производство 11 наименований изделий.

    Путин прибыл в Челябинск в пятницу.

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    15 февраля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов в Верхней Пышме

    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов на мощностях «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме

    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов в Верхней Пышме
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил на мощностях «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме наладить производство высокоскоростных поездов.

    Об этом президент заявил на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для производства скоростных локомотивов «заделы все созданы», а завод «успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда».

    «На мощностях завода уже может быть налажено серийное производство и высокоскоростных поездов», - отметил глава государства.

    При этом президент подчеркнул, что вся железнодорожная техника собирается на отечественных материалах и комплектующих, оснащенных, кроме всего прочего, и российским программным продуктом.

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    15 февраля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин посетил новый цех на «Уралвагонзаводе»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, сообщил журналист Павел Зарубин.

    Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал первые кадры посещения президентом «Уралвагонзавода».

    Как сообщает ТАСС, Путин в ходе посещения «Уралвагонзавода» осмотрел новый цех по изготовлению трансмиссий. Главе государства представили современные станки, а также образцы готовой продукции.

    Новый цех – уникальный производственный проект «Уралвагонзавода» не только по масштабам и срокам реализации, но и по уровню используемого оборудования, и по технологиям. Впервые в новейшей истории завода цех был возведен с нуля, оснащен «под ключ» и запущен в эксплуатацию. Общий бюджет проекта превышает 10 млрд рублей.

    Ранее сообщалось, что Путин прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург.

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      Владимир Зеленский прилетел в Германию, где подписал с канцлером Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в области безопасности и принял участие в Мюнхенской конференции, на площадке которой в 2007 году президент РФ Владимир Путин произнес свою знаменитую речь. Вывод напрашивается: зря тогда немцы не послушали Путина.

    • Абхазию толкают на антироссийский путь

      МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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