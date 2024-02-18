Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?40 комментариев
Путин: История российской государственности глубже, чем норманская теория
Норманская теория происхождения российской государственности является лишь одной из версий, на самом деле история российского государства глубже, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
Путин отметил, что приведенная им в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону норманская теория – «это только одна из теорий», передает ТАСС.
«Насколько мы знаем, Михаил Васильевич Ломоносов придерживался другой точки зрения, критиковал эту норманскую теорию», – напомнил президент, отметив, что, скорее всего, великий русский ученый был прав в том, что «государственность российская зарождалась раньше или зародилась раньше».
«Если даже придерживаться норманской теории, если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород тоже существовал как минимум, имел возможность его пригласить. Поэтому на самом деле корни российской государственности они, конечно, гораздо глубже», – сделал вывод Путин.
Ранее российский лидер Владимир Путин комментируя «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону, заявил, что ситуация вокруг Украины для Запада является лишь вопросом тактического положения, а для России – вопрос жизни и смерти.