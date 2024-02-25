В США обвинили Маска в нарушении договоренностей по Тайваню

Конгрессмен Галлахер заявил о возможном отключении Маском интернета на Тайване

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишут The Wall Street Journal (WSJ) и Forbes со ссылкой на его письмо бизнесмену, SpaceX, возможно, отказывается от предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет на Тайване и вокруг него – возможно, в нарушение договорных обязательств SpaceX с правительством США, передает РБК.

По его словам, «многочисленные источники» сообщили специальному комитету о том, что спутниковая связь SpaceX перестала работать на Тайване и вблизи острова.

SpaceX предоставляет спутниковую связь на Тайване военным и разведывательным ведомствам в рамках программы Starshield. Галлахер подчеркнул, что правительство США выделило на эту программу более 100 млн долларов. Конгрессмен потребовал обеспечить глобальный доступ к услугам для Пентагона и других ведомств и запросил дополнительную информацию о доступности Starshield на Тайване и вблизи него к 8 марта.

Политик уточнил, что надежная коммуникационная сеть для военнослужащих США на Тайване и вокруг него имеет первостепенное значение для защиты интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе. И в случае агрессии Китая против Тайваня, по его мнению, американские солдаты в западной части Тихого океана подвергнутся серьезному риску.

Джейсон Хсу, бывший член законодательного собрания Тайваня, который сейчас является научным сотрудником Гарвардской школы Кеннеди, рассказал, что он обсуждал этот вопрос с членами Конгресса США. По его словам, сейчас идет процесс обращения к Министерству обороны США через конгресс с просьбой сделать это приоритетом на предстоящей сессии. Он отметил, что Тайваню нужно уделить приоритетное внимание возможностям спутниковой связи, потому что их подводная кабельная инфраструктура была скомпрометирована.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И выступил против поддержки США Тайваня и заявил о необходимости соблюдать принцип «одного Китая».