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Байден на G7 поднял тему использования замороженных активов России
Corriere della Sera: Байден на G7 поднял тему использования замороженных активов России, ЕС пока против
Президент США Джо Байден на прошедшем в воскресенье виртуальном саммите G7 вновь поднял тему использования замороженных в Европе активов России на нужды Украины, в ЕС сохраняются сомнения по поводу этой инициативы, сообщила газета Corriere della Sera.
Как пишет издание, американцев поддержала Британия, но вопрос использования российских средств в финальном коммюнике заключался в обещании нарастить усилия по изучению технических аспектов подобного шага, передает РИА «Новости».
Как пишет Corriere, отмечая, что доходы от размещения российских активов превышают 10 млрд евро в год, Париж и Берлин, а также Европейская комиссия и ЕЦБ испытывают большие сомнения по поводу конфискации российских денег, так как прецедент такого типа может иметь последствия для привлекательности еврозоны.
Ранее в совместном заявлении лидеров G7 указывалось, что российские суверенные активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине.