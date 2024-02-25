В Мексике в ДТП с микроавтобусом погибли десять человек

В Мексике микроавтобус с прихожанами местной церкви врезался в грузовик, погибли десять человек

Tекст: Денис Тельманов

«Микроавтобус врезался в заднюю часть тягача в Сан-Луис-Потоси, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, которые возвращались с религиозного мероприятия в Монтеррее, Нуэво-Леон», – передает РИА «Новости».

Пострадавшие были госпитализированы в различные медицинские учреждения, двое из них находятся в реанимации.



Отмечается, что среди погибших и раненых в аварии есть несовершеннолетние, все пассажиры микроавтобуса являются жителями трех местных муниципалитетов и членами баптистской общины.







