На выставке «Россия» показали достижения в сфере НКО

В тематический день на выставке «Россия» собрались лидеры НКО со всей страны. На площадке выставки проходят дискуссии, ток-шоу, мастер-классы, викторины и спектакли – их подготовили некоммерческие организации.

По словам гендиректора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, в России действует порядка 60 тыс. социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций, около 30% из них получили поддержку организации.

Чукалин отметил, что за семь лет работы Фонда на это выделили порядка 70 млрд рублей. Общий прогнозируемый объем поступлений в некоммерческие организации составит порядка триллиона рублей, отметил он.

Он также подчеркнул, что во многом развитие системы НКО в России связано с решениями о ее поддержке на федеральном уровне: с 2000 года постепенно менялось тематическое законодательство, связанное с налогообложением некоммерческих организаций. Уже с 2020 года юридические лица, которые участвуют в благотворительности, могут включить свои пожертвования в расходы и уменьшить налог на прибыль.

«В Конституцию РФ в рамках внесенных поправок в 2020 году в функции правительства России было записано осуществление мер по поддержке институтов гражданского общества – в том числе, некоммерческих организаций, и обеспечение их участия в выработке государственной политики. Норма поддержки НКО стала конституционной. Президентская грантовая поддержка продолжается», – подчеркнул Илья Чукалин.

Президент России Владимир Путин принял решение о том, что пониженные страховые взносы для НКО будут бессрочными, напомнил Чукалин. По его словам, почти ни в одной стране мира нет настолько продуманной системы налогообложения некоммерческих организаций, также как и такого количества норм, связанных с НКО, нет ни в одном налоговом кодексе мира.