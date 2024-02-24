Захарова высмеяла Бербок за слова о России

Захарова назвала Бербок «откровенно недалекой» за слова о России

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале Захарова привела слова Бербок. Глава МИД ФРГ заявила, что «никто не верил, когда начали вводить санкции, что это остановит вторжение. Просто санкции – это важно».

«Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 приведет к изменению курса, просто это важно», – написала официальный представитель МИД, назвав представителя Германии «удивительно необразованной и откровенно недалекой».

Захарова отметила, что таких, как Бербок, в правительствах ЕС сотни и сотни. Она напомнила, как глава МИД Германии, выступая в Рио на министерском заседании «двадцатки», кричала в микрофон «Сергей Лавров, я к Вам обращаюсь», хотя министр в это время проводил двусторонние встречи, а на его месте сидел заместитель, который тщетно пытался объяснить Анналене, что он – не Лавров, но ее было не переубедить.