СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.7 комментариев
Захарова высмеяла Бербок за слова о России
Захарова назвала Бербок «откровенно недалекой» за слова о России
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла главу МИД ФРГ Анналену Бербок за слова о том, что санкции «остановили Россию».
В своем Telegram-канале Захарова привела слова Бербок. Глава МИД ФРГ заявила, что «никто не верил, когда начали вводить санкции, что это остановит вторжение. Просто санкции – это важно».
«Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 приведет к изменению курса, просто это важно», – написала официальный представитель МИД, назвав представителя Германии «удивительно необразованной и откровенно недалекой».
Захарова отметила, что таких, как Бербок, в правительствах ЕС сотни и сотни. Она напомнила, как глава МИД Германии, выступая в Рио на министерском заседании «двадцатки», кричала в микрофон «Сергей Лавров, я к Вам обращаюсь», хотя министр в это время проводил двусторонние встречи, а на его месте сидел заместитель, который тщетно пытался объяснить Анналене, что он – не Лавров, но ее было не переубедить.