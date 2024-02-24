На выставке «Россия» рассказали об усилении роли НКО в жизни страны

Глава АНО «Гранты Ямала» Алхаматов: Работа НКО помогает сохранять культуру малых народностей

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Роль некоммерческих организаций в жизни государства и общества существенно выросла в последние годы в России. Рад, что этому вопросу началось уделяться большее внимание на федеральном уровне. Некоммерческие организации стали восприниматься не как что-то лишнее, а как структуры, которые могут оперативно решать важные для страны вопросы, развивать те или иные направления на «местах», – пояснил Хизри Алхаматов, руководитель АНО «Гранты Ямала».

«Главный же вызов или вектор развития для этой сферы в нашей стране заключается в том, чтобы до НКО лучше доводили информацию о запросах общества. Иногда у нас появляются проекты, которые интересны узкому кругу людей, причем, в их реализации нет оперативной надобности. При этом в том же регионе есть куда более насущные проблемы. Другими словами, НКО, властям и обществу нужна более тесная и непосредственная связь», – детализировал эксперт.



«Стоит также отметить, что расширяющееся сотрудничество государства и НКО крайне важно для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, потому что такая совместная работа создает существенное приращение госполитике по поддержке культуры коренных малых народностей. Например, в Ямальском районе – одном из самых отдаленных в нашем регионе – работает проект по популяризации ненецкой культуры. Там построено несколько чумов, где для туристов и всех желающих в аутентичных условиях проводятся мастер-классы по традиционным для местных жителей способам шитья, обработки кожи», – указал он.



«Также у нас есть проекты, направленные на проведение и популяризацию Сабантуя. Этот праздник проводится не только в Татарстане и Башкирии. Кроме того, в поселке Ханымей у нас работает организация «Православные следопыты», которая силами одного прихода ведет серьезную деятельность по патриотическому воспитанию, по историческому просвещению», – рассказал спикер.



«Всего же в нашей организации 14 направлений работы. Это, в частности, социальная поддержка населения, физкультура и спорт, образование, культура, вопросы, связанные с поддержкой ветеранских организаций, и участников СВО, образование, поддержка коренного населения Севера, развитие фольклора, традиций», – добавил собеседник.



«Синергия государства и НКО – это история про оздоровление населения. Например, мы реализовали уже четыре проекта Фонда президентских грантов. А сейчас успешно реализовываем проект, направленный на популяризацию и развитие донорства костного мозга. Это дело очень хорошее, но именно без какой-то объединяющей структуры в форме НКО это была бы несистематическая разрозненная деятельность. А так, мы и другие НКО по всей России аккумулируют усилия и ресурсы энтузиастов по различным направлениям, и на выходе получается полноценная помощь тем, кому она необходима», – рассказал Святослав Ширвель, представитель мурманской региональной общественной организации доноров «Капля жизни».



В субботу в павильоне «Атом» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» прошел День некоммерческих организаций.

«Хочу вас поблагодарить, у нас действительно время испытаний, которые сначала задал COVID, потом специальная военная операция и война, которую против нашей страны сегодня ведут страны НАТО. У нас некоммерческие организации показали себя очень надежным, очень ответственным и очень масштабным партнером для государства и для общества», – сказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.



На мероприятии для представителей НКО и органов власти из регионов были организованы дискуссионные площадки по вопросам президентской поддержки общественных инициатив и их значимости для жизни страны. Также, были представлены итоги работы Фонда президентских грантов за семь лет – помощь получили более 15 млн человек, а на поддержку социально ориентированных НКО было выделено свыше 70 млрд рублей. В обсуждении приняли участие около 200 лидеров НКО и представителей органов власти регионов, отвечающих за их поддержку в регионах.

