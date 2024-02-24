Мурашко рассказал о достижениях нацпроекта «Здравоохранение» за пять лет

Tекст: Кристина Цыцура

Одним из главных показателей стало повышение до 73 лет ожидаемой продолжительности жизни в России, сообщили в Минздраве.

Также начался формироваться новый подход к ведению пациентов на базе современных ФАПов. Апробируются беспилотные технологии для доставки лекарств, а поликлиники получили удобные регистратуры, дистанционные записи, удобный полис.

В стационарах сокращается время ожидания в приемном покое, внедряется электронная история болезни, применяется ИИ для замещения рутинных процессов в организации. Появились новые онкоцентры, позволяющие приблизить медицинскую помощь к пациенту.

Новая сеть кардиологической помощи позволяет сохранять жизни людей в критических состояниях, а бесплатные лекарства сводят к минимуму риск повторной проблемы.

Еще одним достижением стало то, что НМИЦы развивают медицинскую науку, а это дает возможность видеть большие горизонты в сохранении здоровья и лечении болезней.