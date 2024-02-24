СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
Мурашко рассказал о достижениях нацпроекта «Здравоохранение» за пять лет
Министр здравоохранения Михаил Мурашко на пленарной сессии в тематический день «Здоровье» Форума национальных достижений рассказал, чего удалось достичь при реализации нацпроекта «Здравоохранение».
Одним из главных показателей стало повышение до 73 лет ожидаемой продолжительности жизни в России, сообщили в Минздраве.
Также начался формироваться новый подход к ведению пациентов на базе современных ФАПов. Апробируются беспилотные технологии для доставки лекарств, а поликлиники получили удобные регистратуры, дистанционные записи, удобный полис.
В стационарах сокращается время ожидания в приемном покое, внедряется электронная история болезни, применяется ИИ для замещения рутинных процессов в организации. Появились новые онкоцентры, позволяющие приблизить медицинскую помощь к пациенту.
Новая сеть кардиологической помощи позволяет сохранять жизни людей в критических состояниях, а бесплатные лекарства сводят к минимуму риск повторной проблемы.
Еще одним достижением стало то, что НМИЦы развивают медицинскую науку, а это дает возможность видеть большие горизонты в сохранении здоровья и лечении болезней.