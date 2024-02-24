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Экс-канцлера Австрии Курца приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно
Бывшего канцлера Австрии приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно за дачу ложных показаний
Земельный суд по уголовным делам Вены приговорил бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца к восьми месяцам лишения свободы условно за дачу ложных показаний.
«Себастьян Курц виновен», – постановил судья Михаэль Радастич, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Курца обвинили в даче ложных показаний в парламентском комитете.
При этом экс-канцлера Австрии оправдали за назначение своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.
На этом же процессе виновным в даче ложных показаний парламенту был признан экс-глава кабинета канцлера Бернхард Бонелли. Его приговор составил шесть месяцев лишения свободы условно.
Судья считает, что оба политика пытались скрыть обстоятельства назначения Шмида. При этом он не нашел признаков нарушения закона во время утверждения доверенного лица в состав руководства OeBAG, отказавшись трактовать переписку экс-канцлера со Шмидом как политическую договоренность о назначении. Курц утверждал, что не влиял на процесс выбора руководства холдинга.