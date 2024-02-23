Глава МИД Люксембурга назвал ошибкой прием в канадском парламенте ветерана СС

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель назвал ошибкой чествование в канадском парламенте ветерана СС Ярослава Гуньки

Tекст: Денис Тельманов

«Были совершены ошибки в канадском парламенте, они были признаны самими канадцами», – приводит слова Беттеля ТАСС.

Он считает, что канадские власти «не знали историю этого человека».

Отмечается, что украинский националист, 98-летний Ярослав Хунка (Гунька), был приглашен в парламент Канады во время визита в страну украинского президента Владимира Зеленского.

После того, как выяснилось, что Гунька служил в СС, спикер Палаты общин парламента Энтони Рот ушел в отставку.

В МИД России заявили, что публичное восхваление нациста «как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо», российская же сторона не намерена «мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом».

В декабре 2023 года Россия запросила экстрадицию бывшего эсэсовца, но Канада отказалась выдать Москве Гуньку, объяснив свое решение отсутствием договора об экстрадиции между странами.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не удивлена отказом Канады экстрадировать украинского нациста.



