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Глава МИД Люксембурга назвал ошибкой прием в канадском парламенте ветерана СС
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель назвал ошибкой чествование в канадском парламенте ветерана СС Ярослава Гуньки
Чествование в канадском парламенте служившего в войсках СС украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки) была ошибкой властей страны, заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель.
«Были совершены ошибки в канадском парламенте, они были признаны самими канадцами», – приводит слова Беттеля ТАСС.
Он считает, что канадские власти «не знали историю этого человека».
Отмечается, что украинский националист, 98-летний Ярослав Хунка (Гунька), был приглашен в парламент Канады во время визита в страну украинского президента Владимира Зеленского.
После того, как выяснилось, что Гунька служил в СС, спикер Палаты общин парламента Энтони Рот ушел в отставку.
В МИД России заявили, что публичное восхваление нациста «как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо», российская же сторона не намерена «мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом».
В декабре 2023 года Россия запросила экстрадицию бывшего эсэсовца, но Канада отказалась выдать Москве Гуньку, объяснив свое решение отсутствием договора об экстрадиции между странами.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не удивлена отказом Канады экстрадировать украинского нациста.