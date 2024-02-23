Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Глава МИД Польши Сикорский захотел переубедить конгрессменов по помощи Украине
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что прибыл в Соединенные Штаты, чтобы убедить Вашингтон выделить помощь киевскому режиму.
Сикорский назвал своей главной миссией в США переубеждение колеблющихся конгрессменов насчет пакета военной помощи Украины, сказал Сикорский, передает РИА «Новости».
По его словам, только спикер палаты представителей Майк Джонсон выступает против этого пакета.
Также Сикорский заявлял, что неодобрение конгрессом США пакета военной помощи Украины может спровоцировать часть стран на разработку своего ядерного оружия.