Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.23 комментария
МВФ и Киев договорились о транше в 880 млн долларов
Reuters сообщило о рабочей договоренности МВФ и Киева о транше в 880 млн долларов
МВФ на рабочем уровне достиг соглашения с Украиной о выделении ей транша в 880 млн долларов, сообщил фонд.
Средства Украина получит через механизм расширенного кредитования. Решение о транше должны утвердить руководство МВФ и совет исполнительных директоров. Reuters сообщило, что они рассмотрят этот вопрос во второй половине марта. МВФ заявил о «положительной динамике уверенного роста» экономики Украины, хотя признал, что прогноз развития «крайне неопределенный», передает ТАСС.
Напомним, речь идет о первом из четырех платежей, ожидаемых Украиной в 2024 году. Общая сумма платежей – 5,4 млрд долларов. В декабре МВФ одобрил транш в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования.