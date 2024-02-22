Генерал авиации объяснил важность полета Путина на модернизированном Ту-160М

Генерал авиации Попов: Владимир Путин с большим желанием совершил полет на Ту-160М

Tекст: Андрей Резчиков

«Президент морально-психологически был готов к полету на Ту-160М. Он сделал это с большим желанием, Путин попробовал на зубок не только технику, но и самого себя. Это очень показательно и важно как для самих военных, так и для политика такого уровня», – считает Владимир Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ.

«То, что глава государства способен летать на стратегическом ракетоносце – многого стоит. Это престижно для Воздушно-космических сил России, – продолжил собеседник. – Президент заявил, что Ту-160М – надежная машина. После полета у Путина будет прилив сил и бодрости, он долгие годы будет вспоминать сегодняшний день».

Попов напомнил, что Путин ранее уже летал на Ту-160. Впервые это произошло в августе 2005 года. Тогда президент в составе экипажа отработал различные учебно-боевые задачи, в том числе выход на сверхзвуковой режим полета, дозаправку в воздухе и испытательные пуски крылатых ракет большой дальности.

Однако сейчас глава государства совершил полет на модернизированном ракетоносце. По словам Попова, внешне новую машину не отличить от первых моделей, но «начинка совсем другая». «Это новая комплексная радиосвязь с открытыми и закрытыми каналами. Использована новая навигация, которая открывает дополнительные возможности для пуска крылатых и гиперзвуковых ракет, сброса авиационных бомб», – отметил спикер.

Модернизации подвергся и прицельный комплекс ракетоносца, чтобы повысить надежность выполнения поставленных задач даже в условиях излучения электромагнитных импульсов от ядерных взрывов. «Кроме того, на самолете новые системы радиоэлектронного противодействия и борьбы. Двигатели тоже подверглись модернизации, топливная экономичность улучшена на 8-15%. Боевой потенциал Ту-160М полностью соответствует XXI веку», – добавил спикер.

По его словам, подобным классом самолетов обладают только США и Китай. «В остальных странах мира таких самолетов нет как класса», – подчеркнул эксперт. Он отметил, что самолеты Ту-160 эпизодически задействованы в ходе специальной военной операции – все за счет большой номенклатуры применения вооружений. «Но основная доля ответственности за выполнение боевых задач в ходе СВО лежит на самолетах Ту-22М3, Ту-95, Су-24 и Су-34, и вертолетах армейской авиации», – пояснил эксперт.

В четверг президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом модернизированном ракетоносце Ту-160М, борт носит имя «Илья Муромец». Самолет взлетел с полосы Казанского авиазавода имени Горбунова. Эти сверхзвуковые самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом ядерной триады РФ.



После приземления Путин рассказал, что у него хорошие впечатления от полета на Ту-160М, техника отличная. «Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения… Как я сказал командиру судна и сейчас еще раз скажу руководству Министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», – сказал президент.

«Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет», – добавил Путин.