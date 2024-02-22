Памфилова заявила о деградации избирательных систем на Западе

Памфилова: Избирательные системы западных стран деградируют

Tекст: Ольга Никитина

«Очень много негативных процессов идет на Западе. Это мое мнение, глубоко продуманное, выстраданное, там идет процесс деградации, процесс деградации вообще всех электоральных, избирательных процессов. Это ситуация, когда отвлечь внимание от себя, чтобы не заметили уже дубину в их демократическом западном глазу, давайте, мы вытащим все соринки из глаз российской [избирательной] системы, свалим все с больной головы на здоровую, отвлечем внимание», – передает ТАСС ее слова.

Памфилова отметила, что монополия Запада привела не только к деградации электоральных процессов в западных странах, но и к тому, что они разучились вести дискуссии и выслушивать аргументы. «Они привыкли, что все должны внимать тому, что они говорят», – указала глава ЦИК.

По ее словам, западные международные организации при всей своей закрытости и недемократичности требуют от России соблюдать правила, но при этом не слушают ответные аргументы о том, что российская избирательная система ушла от них вперед.

Ранее Памфилова сообщила, что от ее имени членам избирательных комиссий разного уровня приходят ложные сообщения провокационного характера.