Медведев объяснил, почему русские и украинцы – не братские народы

Медведев: Украинцы и русские – не братские народы, а один народ

Tекст: Ольга Никитина

Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, отметил, что о «братских народах» заговорили только в XX веке после разрушения Союза Советских Социалистических Республик. «Это один народ», – повторил он.

Он отметил, что есть языковые особенности. «Есть русский язык классический, есть южнорусский говор, есть малороссийский говор, включая суржик, которым пользуется значительная часть населения там, есть классический украинский язык», – сказал зампред Совбеза России.

Это тем не менее не означает, что народы разные, подчеркнул Медведев. «Эти народы тысячу лет были вместе, их разделяли разные исторические события», – отметил Медведев.

Он напомнил, что в какой-то момент истории Россия «была вынуждена прийти на помощь жителям этих малороссийских территорий и выгнать оттуда всех незваных гостей, поляков и прочих, заключить необходимые соглашения, которые позволили вот этой части России развиваться автономно, а не под пятой отдельных западных стран».

Медведев отметил, что в состав Украины позднее были включены отдельные территории, которые не имеют прямого отношения к России. В этих регионах Западной Украины другие настроения, другие подходы, «они все время смотрели в определенном направлении», констатировал зампред Совбеза России.

Россия, по его словам, всегда с уважением относилась к украинским классикам и историческим персонажам, кроме бандеровцев. «Я имею в виду и [Тараса] Шевченко, хотя он значительную часть произведений писал на русском, Лесю Украинку. Я уже не говорю про [Николая] Гоголя, который вообще является одним из выдающихся русских и украинских писателей», – отметил Медведев.

Также Медведев отметил, что участь президента Украины Владимира Зеленского печальна, в истории он останется кровавым клоуном. «Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано», – отметил зампред Совбеза России.

Кроме того, он заявил, что Запад призывает к перемирию на Украине затем, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку вооруженным силам Украины.