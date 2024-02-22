Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Медведев сравнил фон дер Ляйен с героиней Стрип из «Не смотрите наверх»
Медведев сравнил Урсулу фон дер Ляйен с героиней Мэрил Стрип из фильма «Не смотрите наверх»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен походит на изображенную в фильме «Не смотрите наверх» женщину-президента, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что фильм «Не смотрите наверх» – остроумный, ироничный, и показывает нравы элиты, их нравы», передает ТАСС.
Он добавил, что образ президента США, которую играет Мэрил Стрип, схож с Урсулой фон дер Ляйен.
«Миссис президент, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка. Не знаю, с кем ее сопоставить в современном паноптикуме, но, наверное, она мне отчасти напоминает неистового гинеколога Урсулу фон дер Ляйен по степени лживости и желания запудрить мозги огромному количеству людей», – поделился мнением Медведев.