Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.0 комментариев
Медведев назвал танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире
Российский танк Т-90М «Прорыв» – лучший танк в мире, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Танк Т-90М «Прорыв» в числе танков, которые «блестяще себя зарекомендовали в период СВО», заявил Медведев, передает ТАСС.
Он добавил, что президент Владимир Путин назвал эту машину лучшим танком в мире, и пояснил, что разделяет это мнение.
Также зампред СБ отметил, что Россия продолжит работать над обороной и после окончания спецоперации. Это необходимо, чтобы «все понимали, у нас запас очень прочный, и ни у кого даже в мыслях не было посягать на наши интересы».
Медведев отметил, что российская военная техника будет пользоваться еще большим спросом на мировых рынках.
Ранее Путин назвал танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире.