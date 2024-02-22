Полянский оценил антироссийский «железный костяк» в ГА ООН в 75 стран

Tекст: Антон Антонов

Отвечая на вопрос о возможности создания на площадке ООН механизма с целью конфискации замороженных российских активов, Полянский заявил, что западные страны пытались собрать голоса, но «были крайне разочарованы». На Западе рассчитывали «набрать хотя бы стран 110–120», пишет RTVI.

Как пояснил Полянский, «где-то 75 стран – это просто железный костяк всех антироссийских инициатив», речь идет о «западниках и их ближайших сателлитах, которых они держат плотно за горло» и которые «не могут ничего сделать».

Резолюция о «репарациях» Украине получила 94 голоса. Как подчеркнул Полянский, «получается, что только 20 стран сверх актива» из 75 стран «поддержали это начинание». «Разве это какой-то результат?» – сказал он, отметив, что в «Генеральной Ассамблее 193 страны», то есть 94 – «это меньше половины».

Полянский предложил представить, «какой сигнал может подать резолюция по такому важному вопросу, как воровство российских денег за рубежом, которая принята меньше чем половиной государств-членов ООН».

В 2022 году Генассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Постпред России при ООН Василий Небензя указал на юридическую ничтожность резолюции. Аналогичную точку зрения высказал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.