Медведев заявил о необходимости создать «защитный кордон» для выполнения задач спецоперации на Украине

Tекст: Антон Антонов

Медведев подчеркнул необходимость «полностью обеспечить» российские интересы, то есть «выполнить задачи СВО, о которых сказал президент», и «создать необходимый защитный кордон». Данный кордон должен «страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции» – передает ТАСС.

Оценивая освобождение Авдеевки, Медведев указал, что «такой укрепрайон создавался не год и не два», так что задача была трудной, но российские войска с ней «блестяще справились». «Это, безусловно, крупный успех российских вооруженных сил. Все, кто принимал участие в этой операции – герои», – сказал Медведев.

Комментируя попытки объяснить провал ВСУ в Авдеевке действиями украинского главкома Александра Сырского, Медведев заявил, что «это, конечно, не сырские какие-то, а это наши доблестные вооруженные силы, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв».

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что ширина и границы этой «санитарной зоны» зависят от дальнобойности оружия вооруженных сил Украины.

