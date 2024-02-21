Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.6 комментариев
Медведев заявил о необходимости создать «защитный кордон» на Украине
Медведев заявил о необходимости создать «защитный кордон» для выполнения задач спецоперации на Украине
Только при условии создания защитного кордона можно будет признать, что задачи специальной военной операции на Украине выполнены, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев подчеркнул необходимость «полностью обеспечить» российские интересы, то есть «выполнить задачи СВО, о которых сказал президент», и «создать необходимый защитный кордон». Данный кордон должен «страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции» – передает ТАСС.
Оценивая освобождение Авдеевки, Медведев указал, что «такой укрепрайон создавался не год и не два», так что задача была трудной, но российские войска с ней «блестяще справились». «Это, безусловно, крупный успех российских вооруженных сил. Все, кто принимал участие в этой операции – герои», – сказал Медведев.
Комментируя попытки объяснить провал ВСУ в Авдеевке действиями украинского главкома Александра Сырского, Медведев заявил, что «это, конечно, не сырские какие-то, а это наши доблестные вооруженные силы, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв».
Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что ширина и границы этой «санитарной зоны» зависят от дальнобойности оружия вооруженных сил Украины.