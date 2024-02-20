С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Глава Минсельхоза заявил об экспорте в 2024 году 70 млн тонн зерна
Глава Минсельхоза заявил, что Россия в 2024 году сможет экспортировать до 70 млн тонн зерна
Экспорт российского зерна по итогам 2024 году может составить до 70 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Рассчитываем, что в 2024 году экспорт будет не меньше, чем в 2023 году, в том числе зерна мы планируем за рубеж в этом году поставить до 70 млн тонн», – приводит ТАСС слова Патрушева.
При этом в 2023 году, по словам министра, Россия экспортировала более 66 млн тонн зерна на сумму почти 16,5 млрд долларов, большую часть объема экспорта составили пшеница, кукуруза и ячмень.
При этом Россия завершила поставки пшеницы в шесть беднейших стран Африки общим объемом 200 тыс. тонн, отметил Патрушев.