Глава Минсельхоза заявил об экспорте в 2024 году 70 млн тонн зерна

  • Новость часаСША заблокировали проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вместе с Эквадором Россия поставила на место Украину и США
    Польский фермер призвал Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    Блинкен призвал дипломатов США отказаться от отца и матери
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов в России
    Представитель ГУР обвинил польских фермеров в «оправдании геноцида» украинцев
    Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Правильная радуга не заслуживает наказания

    С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).

    3 комментария
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    6 комментариев
    20 февраля 2024, 23:58 • Новости дня

    Глава Минсельхоза заявил об экспорте в 2024 году 70 млн тонн зерна

    Глава Минсельхоза заявил, что Россия в 2024 году сможет экспортировать до 70 млн тонн зерна

    Tекст: Денис Тельманов

    Экспорт российского зерна по итогам 2024 году может составить до 70 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «Рассчитываем, что в 2024 году экспорт будет не меньше, чем в 2023 году, в том числе зерна мы планируем за рубеж в этом году поставить до 70 млн тонн», – приводит ТАСС слова Патрушева.

    При этом в 2023 году, по словам министра, Россия экспортировала более 66 млн тонн зерна на сумму почти 16,5 млрд долларов, большую часть объема экспорта составили пшеница, кукуруза и ячмень.

    При этом Россия завершила поставки пшеницы в шесть беднейших стран Африки общим объемом 200 тыс. тонн, отметил Патрушев.

    20 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил, что настало время России
    Путин заявил, что настало время России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское государство качественно меняется изнутри и укрепляет свой суверенитет, сегодня – время России, заявил глава государства Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» – сказал Путин в ходе своего выступления, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

    Коментарии (15)
    20 февраля 2024, 01:50 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

    Сестра Ким Чен Ына поблагодарила Путина за подаренный лидеру КНДР автомобиль российского производства

    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон поблагодарила президента России Владимира Путина за подаренный ее брату автомобиль российского производства.

    Она назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Отмечается, что марка и модель подаренной машины не указываются. Однако ТАСС напоминает, что во время визита в Россию в сентябре прошлого года лидер КНДР осмотрел Aurus.

    «Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», – передает РИА «Новости» сообщение ЦТАК.

    Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный.

    Коментарии (46)
    20 февраля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя безрассудно, один за другим направляя свои отряды на плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил президент России Владимир Путин.

    Таким образом ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, и эти безрассудные действия могут повториться, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, – отметил Путин. – Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду».

    Шойгу согласился с Путиным и назвал такие шаги «дорогой в один конец».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Украины создать новый плацдарм на Днепре и разбиралась, какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями.

    Коментарии (646)
    20 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Глава государства сообщил, что руководство ВСУ приказало войскам покинуть Авдеевку, когда украинские военные уже бежали из города, передает ТАСС.

    «Доложили о том, что происходит в Авдеевке вот это хаотичное бегство. К этому времени, я так понимаю, и руководство Вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт. Ну, я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Мы знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство в прямом смысле этого слова», – сказал Путин.

    Он также отметил вклад группы «Ветераны» в освобождение Авдеевки.

    Ранее Минобороны опубликовало видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.

    Коментарии (11)
    20 февраля 2024, 20:35 • Новости дня
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    @ wikimedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали большие дроны-октокоптеры для снабжения своего подразделения в Крынках, сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Шойгу доложил главе государства, что выдавить ВСУ из Крынок было непросто – российские позиции постоянно подвергались обстрелу с правого берега, противник активно использовал FVP-дроны и беспилотники, передает ТАСС.

    «Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками – и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов – но и большими <…> октокоптерами, кто-то их называет «Баба-Яга», по-разному», – сказал министр.

    Ранее Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках.

    Коментарии (2)
    20 февраля 2024, 17:23 • Новости дня
    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных

    Председатель парламента ДНР Жога сообщил о полной зачистке Авдеевки от украинских военных

    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога сообщил, что российская армия провела зачистку территории Авдеевки от украинских войск.

    По словам Жоги, зачистку города от украинских военных подтвердили в батальоне «Спарта», передает ТАСС.

    «Авдеевку наконец-то зачистили, я сегодня с ребятами говорил из батальона [«Спарта»], мне сказали: «Командир, там все в порядке, все хорошо», – сообщил он на XI съезде Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

    Коментарии (2)
    20 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы группы «Ветераны», которые скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу, внесли особый вклад в освобождение Авдеевки, их действия не должны остаться незамеченными, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    «Что касается «Ветеранов», то, конечно, в данном случае – это особая ситуация. Диаметр этой трубы, как мне докладывал командир этого подразделения, 1 м 10 см – 1 м 20 см, они, здоровые мужики, по этой трубе, не зная куда идти, идут», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что таким образом бойцы преодолели более трех километров и вышли фактически в тыл противнику. «Прошли свыше трех километров, вышли фактически в неизвестное место, захватили сразу там 19 строений, несколько суток держались там, когда их заблокировали. И потери у них есть», – добавил он.

    Путин назвал эту операцию особой страницей в истории боевых действий. «Поэтому прошу обратить на них внимание», – поручил он Шойгу.

    Ранее Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки.

    Коментарии (2)
    20 февраля 2024, 02:54 • Новости дня
    В Госдуме предложили внести бой «стенка на стенку» в реестр видов спорта

    В Госдуме предложили внести кулачный бой «стенка на стенку» и другие народные игры в реестр видов спорта

    В Госдуме предложили внести бой «стенка на стенку» в реестр видов спорта
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова предложила министру спорта РФ Олегу Матыцину включить кулачный бой «стенка на стенку», а также историческое фехтование и «борьбу за-вороток» во Всероссийский реестр видов спорта и в список испытаний ГТО.

    По мнению депутата, такие виды спорта могут быть включены в федеральную программу по развитию этнических видов спорта и традиционных спортивных игр «Народный спорт», разработать которую она предложила министру.

    «(Это) станет одним из наиболее эффективных способов вовлечения молодежи в систематические занятия спортом, а также воспитанию молодых людей в духе традиционных ценностей и культуры», – написала Лантратова в обращении к Матыцину, передает ТАСС.

    В перечень предложенных к включению в программу народных видов спорта вошли кила (командная игра с мячом), историческое фехтование, борьба за-вороток, кулачный бой стенка на стенку без ударов в голову, городки и многие другие в виды этнического спорта и спортивных народных игр.

    Лантратова также предложила организовать по народным играм Всемирный чемпионат – фестиваль традиционных видов спорта и спортивных народных игр и включить их во Всероссийский реестр видов спорта и единую всероссийскую спортивную классификацию, а также закрепить их в качестве видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне.

    Чемпионам народных видов спорта предлагается обеспечить меры поддержки по аналогии с другими спортсменами, – например, присваивать дополнительные баллы при поступлении в вуз и право на повышенную стипендию. Кроме того, народные виды спорта можно включить и в список испытаний «Готов к труду и обороне», полагает депутат.

    По ее мнению, организация чемпионата-фестиваля позволит улучшить отношения с другими государствами, «ориентированными на сохранение и развитие собственных традиций».

    Коментарии (18)
    20 февраля 2024, 05:44 • Новости дня
    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине

    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине, развязанном США и НАТО

    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине
    @ Boris Vergara/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине, и в экономическом отношении стала еще сильнее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    «Сегодня Россия побеждает на поле боя... Война, которую развязали Запад и НАТО на Украине, аморальна», – сказал президент Венесуэлы в программе «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Television, передает ТАСС.

    Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

    «Война США и НАТО против России на Украине стала для США невыносимой», – считает Мадуро.

    Коментарии (0)
    20 февраля 2024, 05:51 • Новости дня
    Делегация Министерства рыбного хозяйства КНДР отправилась в Россию

    Делегация Министерства рыбного хозяйства КНДР отправилась в Россию на заседание совместной комиссии по рыболовству

    Tекст: Денис Тельманов

    Делегация КНДР во главе с заместителем министра рыбного хозяйства Сон Сон Гуком отправилась в Россию на заседание совместной комиссии по сотрудничеству в сфере рыболовства, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Кроме того, в Москву из Пхеньяна отправился министр информационных технологий Чжу Ен Иль для участия в форуме, посвященном цифровому суверенитету, и делегация во главе с заместителем министра физкультуры и спорта О Гван Хеком, которая должна подписать протокол об обменах с Россией в сфере спорта в 2024 году, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что во второй половине 2023 года оживились двусторонние обмены России и КНДР. Так, в сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию, а в октябре состоялась поездка главы российского МИД  Сергея Лаврова в КНДР.

    15 ноября в Пхеньяне прошло десятое заседание межправительственной комиссии КНДР и России по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    В феврале делегация Трудовой партии Кореи отправилась в Москву на форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Также в этом месяце Россию посетили агротехники из КНДР.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.

    Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком».

    Коментарии (0)
    20 февраля 2024, 18:01 • Новости дня
    Сенатор: О невнятных высказываниях Борреля можно забыть

    Сенатор Долгов прокомментировал «заботу» Борреля о российском народе

    Сенатор: О невнятных высказываниях Борреля можно забыть
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Жозепу Боррелю стоит инициировать расследование обстоятельств гибели мирных жителей Белгорода, погибших при обстреле ВСУ. Влезать же во внутрироссийские дела ему впредь не следует. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в России раскритиковали инициативы Борреля в связи со смертью Алексея Навального.

    «Жозеп Боррель знаменит своими абсурдными высказываниями и заявлениями. Он привык регулярно выступать с различными требованиями по отношению к России. Непонятно, почему до него до сих пор не дошло, что Москва не собирается идти у него на поводу», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В этот раз глава европейской дипломатии решил добиться от нашей страны проведения международного расследования обстоятельств смерти Навального (внесен в список террористов и экстремистов). Просьба совершенно абсурдная и глупая. Сделать с ней можно лишь одно: смыть в унитаз и надолго забыть о невнятных высказываниях обнаглевшего Борреля», – подчеркивает собеседник.

    «Вообще, его раздутая якобы человеколюбивая позиция вызывает откровенное недоумение. Когда ВСУ бьют по мирным объектам Белгорода, сознательно целясь в супермаркет и школьный стадион, он не высказывает никакой реакции. Может быть, ему стоит заняться выяснением виновных в этой ужасающей трагедии?» – уточняет он.

    «Но если Борреля уж так сильно волнует судьба российских заключенных, то он может подать прошение на получение гражданства РФ. В этом случае его требования хотя бы можно будет понять – переживает за жизни соотечественников. Однако поскольку глава европейской дипломатии до сих пор данного заявления не написал, ему все же не стоит влезать во внутрироссийские дела», – резюмирует Долгов.

    Ранее в России заявили о нежелании реагировать на призывы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля провести международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Москве такое требование «не воспринимают вообще».

    Напомним, Боррель заявил о необходимости организации независимого выяснения причин ухода из жизни Навального. И что ЕС «не пожалеет никаких усилий, чтобы призвать российское политическое руководство и власти к ответу и заставить Россию заплатить дополнительную цену за ее действия, в том числе с помощью санкций». Боррель также предложил присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Навального. Тем самым, по его мнению, будет оказана поддержка российскому народу и послан сигнал российской оппозиции.

    В настоящее время российские следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.

    Коментарии (0)
    20 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Лукашенко: Запад вынашивает план по разделу земель России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада преследуют цель нанести глобальное поражение России и Белоруссии, после чего поделить их земли, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

    Запад хочет победить Россию в конфликте на Украине и отдать часть Белоруссии Польше, а долю российских территорий присоединить к Белоруссии в качестве компенсации, заявил Лукашенко, пишет БелТА, передает ТАСС.

    Запад стремится «нанести глобальное поражение Беларуси и России, а потом разобраться и с территориями, и прочим», считает белорусский лидер. По его словам, «таким образом формируются предпосылки для нового передела Европейского континента».

    Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к войне.

    Коментарии (4)
    20 февраля 2024, 03:13 • Новости дня
    Украинский суд продлил арест экс-президента «Мотор сич» Богуслаева до 18 апреля

    Экс-президенту украинского производителя авиадвигателей для вертолетов «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву продлили арест

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Киеве продлил арест бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву, которого обвиняют в продаже России авиадвигаателей через третьи страны, без права внесения залога до 18 апреля, сообщил его адвокат Руслан Волынец.

    «Апелляция, конечно, будет. У Богуслаева резко ухудшается здоровье, причем динамично», – сказал Волынец украинским СМИ, передает ТАСС.

    Обвинение 84-летному Богуслаеву было предъявлено 23 октября 2022 года с формулировкой «коллаборационизме» и «работа на Россию». Позже Богуслаева обвинили еще по двум статьям – за содействие деятельности террористической организации и за препятствия деятельности Вооруженных сил Украины.

    Украинское следствие утверждает, что Богуслаев наладил транснациональные каналы для поставки авиадвигателей российским предприятиям.

    «Мотор сич» производит двигатели для самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226 и промышленных газотурбинных установок.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву новое обвинение в препятствовании деятельности ВСУ: по утверждению спецслужбы, Богуслаев разукомплектовывал вертолеты и скрывал документы на них, чтобы техника не попала в руки украинских военных.

    Коментарии (0)
    20 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Лавров встретился с лидером Кубы

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова в понедельник и обсудил с ним «вопросы двусторонних отношений» и «международной повестки».

    «Я принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова и передал искренние приветствия президенту Владимиру Путину», – написал кубинский президент в своем микроблоге, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что они с Лавровым «обменялись мнениями об активизации двусторонних отношений по вопросам, представляющим общий интерес, и актуальным вопросам международной повестки».

    Ранее сообщалось, что в ходе визита на Кубу Лавров провел переговоры с главой кубинского МИДа Бруно Родригесом Паррильей и предположил увеличение числа авиарейсов из России на Кубу.


    Коментарии (0)
    20 февраля 2024, 14:24 • Новости дня
    Ким Чен Ын стал первым получившим в подарок от Путина Aurus лидером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын стал первым из глав государств, кому президент России Владимир Путин подарил автомобиль Aurus российского производства.

    Автомобилем Aurus также владеет президент Туркмении, однако он был приобретен на коммерческой основе, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер решил подарить северокорейскому коллеге Aurus.

    Коментарии (2)
    Главное
    Шойгу рассказал о планах ВСУ пройти через Крынки в Крым
    Шойгу назвал общие потери ВСУ в ходе контрнаступления
    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки
    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных
    SpaceX Маска заключила секретный контракт с Пентагоном
    Французам порекомендовали снизить потребление мяса для улучшения климата
    Полиция нашла пакет с наркотиками у актера из фильма «Громовы»

    Противостояние Китая и США изменило мировую торговлю

    Торговля между двумя крупнейшими экономиками мира сильно изменилась за шесть лет торговой войны. Китай целых 16 лет был крупнейшим экспортером в США, но в прошлом году этот титул перешел к Мексике. Как изменилась мировая торговля, кто оказался в выигрыше от этой ссоры? И что ждет мировую торговлю дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко

    Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия сломала моральный дух ВСУ в Авдеевке

    Украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Указывается, что противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен. Что стало причиной такой реакции ВСУ и как это связано с тактикой России, избранной при штурме укрепрайона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия привела Грузию к необходимости соблюдать «красные линии»

    «Грузия не может позволить себе потерять Россию». Такими словами политологи прогнозируют то, какую политику в отношениях с Москвой может проводить новый грузинский премьер. Тбилиси явно стремится соблюдать ряд ограничений и следовать принципам, успешно примененным российской дипломатией в отношениях с Грузией. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............