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Отключившего от электричества 38 поселков хакера отдали под суд
ФСБ: Отключившего от электричества 38 поселков в Вологодской области хакера отдали под суд
Хакера из Вологды, намеренно обесточившего 38 населенных пунктов в регионе, отправили под суд, наказание за такое деяние предусматривает до восьми лет заключения, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Расследование дела в отношении злоумышленника завершено, установлено, что в 2023 году мужчина 1975 года рождения получил неправомерный доступ к системам управления электросетям и отключил 38 поселков в Шекснинском районе, Устюженском и Бабаевском округах, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.