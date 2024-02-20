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В Приморье заметили «кровавый» лед
В Приморье заметили окрашенный планктоном «кровавый» лед
В заливе Петра Великого Японского моря в Приморье обнаружили окрашенный в красный цвет морской лед, сообщил Национальный научный центр морской биологии им. Жирмунского ДВО РАН.
Ученые проанализировали взятые образцы и установили, что в лед вморожены десятки тысяч рачков – зоопланктон родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение центра.
В телах рачков присутствует пигмент – каротиноиды, который и придает им красный окрас.
Ранее в британском городе Бирмингеме вода в ручье стала кроваво-красной, местная пресса усмотрела в этом признаки «конца света».