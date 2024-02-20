Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.8 комментариев
Песков рассказал об обсуждении Россией и ОАЭ механизмов двусторонней кооперации
Песков прокомментировал ограничение банками ОАЭ операций с клиентами из России
Россия и ОАЭ в рамках развивающегося диалога обсуждают проблемные вопросы механизмов двусторонней кооперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что из-за угрозы вторичных санкций крупные банки ОАЭ начали ограничивать операции с клиентами из России.
По его словам, у России весьма насыщенный диалог с Абу-Даби, он будет продолжаться, передает ТАСС.
Россия и ОАЭ развивают отношения во всех областях, включая и торгово-экономические. «Все текущие вопросы обсуждаются в рамках тех механизмов двусторонней кооперации, которые между нашими двумя странами функционируют», – сообщил Песков.
Ранее сообщалось, что банки ОАЭ стали закрывать счета компаниям и физлицам из России.