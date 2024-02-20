Песков рассказал об обсуждении Россией и ОАЭ механизмов двусторонней кооперации

Песков прокомментировал ограничение банками ОАЭ операций с клиентами из России

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, у России весьма насыщенный диалог с Абу-Даби, он будет продолжаться, передает ТАСС.

Россия и ОАЭ развивают отношения во всех областях, включая и торгово-экономические. «Все текущие вопросы обсуждаются в рамках тех механизмов двусторонней кооперации, которые между нашими двумя странами функционируют», – сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что банки ОАЭ стали закрывать счета компаниям и физлицам из России.