Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?0 комментариев
Глава «дочки» Ростеха попросил проверить чиновника МЧС
РБК: Глава «дочки» Ростеха Солодухин попросил проверить чиновника МЧС Кормакова на причастность к мошенничеству
Руководитель «дочки» «Ростеха» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) Константин Солодухин написал заявление в Следственный комитет и в Главную военную прокуратуру заявление о неправомерных действиях замдиректора Департамента информтехнологий и связи МЧС Дениса Кормакова.
Также глава «дочки» Ростеха попросил проверить эксперта НИИ «Восход» Алексея Бабанина, сотрудника Центральной базы измерительной техники МЧС (ЦБИТ) Дмитрия Белоконева и других «причастных лиц» из организаций, передает РБК.
Солодухин призвал проверить действия вышеуказанных по статьям мошенничество в особо крупном размере, превышение должностных полномочий и подделка документов. Как считает Солодухин, они причинили ущерб государству в размере более 670 млн. рублей своими действиями.
Известно, что речь идет о госконтракте (от 12 октября 2020 года) на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений АПК «Безопасный город», который был заключен между «НЦИ» и ФКУ «Центральная база измерительной техники МЧС».
Кроме того, жалобу в СК и в ГВП написал подполковник и экс-сотрудник МЧС Сергей Колеганов, возглавлявший до недавнего времени отдел перспективных технологий МЧС.
Ранее по делу о хищении был осужден экс-чиновник Минкультуры.