Страховщики в Грузии потребовали предъявить 70% останков съеденной волком коровы

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В Озургетском муниципалитете на западе Грузии волк загрыз корову, которая была застрахована владельцем, ежемесячно в течение года выплачивавшим по договору с компанией 6 лари (2,3 доллара).

Когда тот обратился к компании за компенсацией, страховщики потребовали предъявить 70% останков животного.

«Два дня в лесу я собирал кости. Нашел голову и еще какие-то останки. Что вообще происходит. Это же издевательство! – возмутился озургетец в комментарии местным СМИ. – В следующий раз попросят меня заранее договариваться с волком, чтобы оставил кости в необходимом объеме?»

Пока неизвестно, сможет ли он все же получить компенсацию.