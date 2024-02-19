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Страховщики в Грузии потребовали предъявить 70% останков съеденной волком коровы
Страховая компания в Грузии для выплаты компенсации потребовала от клиента предъявить 70% останков коровы, которую загрыз волк, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
В Озургетском муниципалитете на западе Грузии волк загрыз корову, которая была застрахована владельцем, ежемесячно в течение года выплачивавшим по договору с компанией 6 лари (2,3 доллара).
Когда тот обратился к компании за компенсацией, страховщики потребовали предъявить 70% останков животного.
«Два дня в лесу я собирал кости. Нашел голову и еще какие-то останки. Что вообще происходит. Это же издевательство! – возмутился озургетец в комментарии местным СМИ. – В следующий раз попросят меня заранее договариваться с волком, чтобы оставил кости в необходимом объеме?»
Пока неизвестно, сможет ли он все же получить компенсацию.