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ФСБ показала, как прикинувшийся инвалидом агент СБУ заложил бомбу под машину
ФСБ показала, как прикинувшийся инвалидом агент СБУ заложил бомбу под машину чиновника в Запорожской области
Агент украинской Службы безопасности (СБУ) под видом инвалида заложил, предположительно, взрывное устройство под автомобиль чиновника в Запорожской области, сообщили в ФСБ.
Российская спецслужба опубликовала видео, в ролике запечатлено, как хромающий мужчина с клюкой внезапно упал на асфальт около автомобиля, делая вид, что ему стало нехорошо. После этого он начал пытаться прикрепить какой-то предмет под днище авто.
Видео распространил RT.
После предположительной закладки бомбы правоохранители попытались задержать его, он оказал сопротивление и был ликвидирован. При нем нашли пистолет Макарова, магазин к нему, а также предмет, похожий на взрывное устройство с детонатором.
Также в ролике зафиксировано разминирование автомобиля.
Ранее сообщалось, что мужчина действовал по заданию СБУ, украинская спецслужба снабжала его взрывчаткой.