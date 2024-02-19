ФСБ показала, как прикинувшийся инвалидом агент СБУ заложил бомбу под машину чиновника в Запорожской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Российская спецслужба опубликовала видео, в ролике запечатлено, как хромающий мужчина с клюкой внезапно упал на асфальт около автомобиля, делая вид, что ему стало нехорошо. После этого он начал пытаться прикрепить какой-то предмет под днище авто.

Видео распространил RT.





После предположительной закладки бомбы правоохранители попытались задержать его, он оказал сопротивление и был ликвидирован. При нем нашли пистолет Макарова, магазин к нему, а также предмет, похожий на взрывное устройство с детонатором.

Также в ролике зафиксировано разминирование автомобиля.

Ранее сообщалось, что мужчина действовал по заданию СБУ, украинская спецслужба снабжала его взрывчаткой.