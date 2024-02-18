Вице-премьер Украины назвала непредсказуемыми ближайшие две недели для ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Политик отметила, что Киев оказался «в плену американского дискурса по финансовой поддержке Конгресса», а также оказался в «ситуации неопределенности».

Стефанишина отметила, что на Украине не знают, что произойдет через две недели, что является «элементом дестабилизации», передает РИА «Новости».

Вице-премьер также отметила, что соглашения о гарантиях в сфере обороны, подписанные с Францией, Великобританией и Германией, создают «предсказуемость» и позволяют планировать стратегию Украины. Она добавила, главное, чтобы партнеры, с которыми подписаны соглашения, соблюдали условия.

Ранее пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что переход Авдеевки под контроль российских войск – это «цена бездействия» Конгресса США.

Напомним, глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки, не исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Киеву.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву, который ранее поддержал Сенат.