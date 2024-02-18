Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?39 комментариев
Нетаньяху назвал условие проигрыша Израиля в войне с ХАМАС
Нетаньяху счел шагом к поражению в войне с ХАМАС предлагаемый отказ от операции в Рафахе
Те, кто выступают за отказ от военной операции в Рафахе на юге сектора Газа, склоняют Израиль к тому, чтобы проиграть войну с палестинским движением ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху заверил, что военные действия продолжатся, пока Израиль «не достигнет всех целей войны». По его мнению, «военное давление работает», израильским войска удалось достичь «таких районов» в секторе Газа, «какие невозможно было представить». Он заверил, что «Израиль будет сражаться до полной победы, это включает и действия в Рафахе», передает ТАСС.
Как заявил премьер, израильские войска «уничтожили большую часть батальонов ХАМАС» и продолжат боевые действия, пока «не уничтожат их все», Израиль не откажется от этой цели. Он обещал «преследовать лидеров ХАМАС, которые бегут из норы в нору». «Им не будет спасения, мы сведем с ними счеты, это лишь вопрос времени», – сказал Нетаньяху, добавив, что изложил свою позицию президенту США Джо Байдену.
Отвечая на вопрос о том, куда возможно эвакуировать мирных жителей из Рафаха, премьер заявил, что «есть много места для эвакуации гражданского населения из Рафаха на север» от города.
Требования ХАМАС в отношении освобождения заложников иллюзорны, для продолжения переговоров по сделке радикалы должны отказаться от них, сказал Нетаньяху, заявив, что политика Израиля – «сильное военное давление и очень жесткие переговоры». По его словам, это позволило «освободить к настоящему моменту 112 похищенных».
Напомним, сообщалось, что отношения между руководством США и Израиля окончательно испортились из-за продвижения военной операции к городу Рафах.