Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?39 комментариев
Зеленский из Мюнхена провел телефонный разговор с Байденом после угроз Вашингтону
Участвующий в Мюнхенской конференции Зеленский после угроз Вашингтону провел телефонный разговор с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский, который принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил, что провел телефонный разговор с главой американского государства Джо Байденом.
Зеленский сказал, что говорили о «ситуации на поле боя». Он выразил радость в связи с тем, что «может рассчитывать на полную поддержку» Байдена. Зеленский заявил, что «верит и в мудрое решение Конгресса США», передает ТАСС.
Напомним, в Мюнхене Зеленский провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис. Он заявил, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если не выделят помощь Киеву.