Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
У побережья Курил зарегистрировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу у побережья Курил, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Землетрясение зафиксировали в 17.33 по местному времени. Эпицентр находился в Тихом океане в 102 км юго-восточнее села Горное, очаг залегал на глубине 49 км, передает РИА «Новости».
Подземные толчки силой 2 – 3 балла могли ощутить на островах Шикотан и Итуруп. Пострадавших и разрушений нет.