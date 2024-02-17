Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?28 комментариев
Российские военные отразили две атаки противника на купянском направлении
Мотострелковые подразделения Западной группировки войск на купянском направлении отразили две атаки Вооруженных сил Украины, сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.
«Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Синьковки и Табаевки», – передает слова Якимкина ТАСС.
По его словам, расчеты тяжелых огнеметных систем поразили взводный опорный пункт 38-го стрелкового батальона в районе Тернов, расчет САУ «Гвоздика» подавил станцию радиоэлектронной борьбы в районе Кисловки, а операторы FPV-дронов уничтожили два минометных расчета близ Стельмаховки.
Всего на купянском направлении противник потерял «до 90 военнослужащих, танк Т-72 и два пикапа», отметил офицер.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 30 групповых ударов по предприятиям украинского ВПК, где производились и ремонтировались авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование и боеприпасы.
ВС России также поразили предприятия, производившие горюче-смазочные материалы для ВСУ, склады военно-технического имущества и пункты дислокации украинских военных и формирований националистов.