Tекст: Денис Тельманов

«Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Синьковки и Табаевки», – передает слова Якимкина ТАСС.



По его словам, расчеты тяжелых огнеметных систем поразили взводный опорный пункт 38-го стрелкового батальона в районе Тернов, расчет САУ «Гвоздика» подавил станцию радиоэлектронной борьбы в районе Кисловки, а операторы FPV-дронов уничтожили два минометных расчета близ Стельмаховки.

Всего на купянском направлении противник потерял «до 90 военнослужащих, танк Т-72 и два пикапа», отметил офицер.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 30 групповых ударов по предприятиям украинского ВПК, где производились и ремонтировались авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование и боеприпасы.

ВС России также поразили предприятия, производившие горюче-смазочные материалы для ВСУ, склады военно-технического имущества и пункты дислокации украинских военных и формирований националистов.