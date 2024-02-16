ВС России за неделю нанесли 30 групповых ударов по противнику высокоточным оружием

Tекст: Алексей Дегтярев

ВС России также поразили предприятия, производившие горюче-смазочные материалы для ВСУ, склады военно-технического имущества и пункты дислокации украинских военных и формирований националистов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

На Купянском направлении с 11 по 16 февраля Западная группировка заняла более выгодные рубежи и отразила 18 атак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й, 43-й, 44-й, 60-й механизированных бригад и 103-й бригады теробороны у Синьковки, Табаевки, Тимковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Поражена живая сила ВСУ у Новоселовского (ЛНР), Кисловки и Берестового (Харьковская область). За этот период ВСУ потеряли более 775 человек, два танка, семь боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила 14 атак украинской армии. Поражены подразделения 24-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР), Ямполовки и Торского (ДНР). За неделю ВСУ потеряли на этом направлении более 1 тыс. 585 человек, четыре танка, 44 боевые бронированные машины и три орудия полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и отразила три атаки противника. Поражены подразделения 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны у Владимировки, Урожайного, Водяного (ДНР) и Приютного (Запорожская область).

Там ВСУ потеряли до 1 тыс. 60 человек, два танка, 10 боевых бронированных машин и 12 орудий полевой артиллерии.