Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?22 комментария
Олег Тиньков внесен в перечень иноагентов
Бизнесмен и основатель банка Олег Тиньков 16 февраля попал в список иностранных агентов по решению Министерства юстиции России.
Также новыми иноагентами стали журналистка Анна Наринская и актер Никита Кукушкин, передает ТАСС.
Сообщается, что Кукушкин выступал против СВО на Украине, а Тиньков принимал участие в создании материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях.