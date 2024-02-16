Олег Тиньков внесен в перечень иноагентов

Арестович рассказал Латыниной о своей национальности

Арестович в беседе с Латыниной назвал себя русским

Tекст: Ольга Никитина

«Я всегда говорю: я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации», – приводит его слова «Газета.Ru».

Он признался, что ему нравятся правда и справедливость, а также совесть и свет. При этом Арестович не любит «дисциплинарное общество».

В начале 2023 года Арестович со скандалом покинул пост советника главы офиса президента Украины. После отставки он призывал сменить президента Украины.

В начале февраля 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Арестовича за публичные призывы к терроризму.