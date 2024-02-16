Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Москвичам пообещали в выходные новый снежный циклон
В ближайшие выходные в Москве ожидается снег с дождем и сильный порывистый ветер из-за прихода циклона «Рикса», сообщил синоптик Александр Ильин телеканалу «360».
В субботу выпадет около 3 мм снега и потеплеет до +3 градусов, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, сообщает Газета.ru.
В воскресенье москвичей ждут сильные смешанные осадки – от 2 до 4 мм. Температура воздуха будет держаться на отметке около нуля. Далее похолодает до -7…9 градусов, тепло вернется только в четверг.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал зиму 2024 года самой снежной за последние десятилетия.