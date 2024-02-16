Москвичам пообещали в выходные новый снежный циклон

Tекст: Кристина Цыцура

В субботу выпадет около 3 мм снега и потеплеет до +3 градусов, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, сообщает Газета.ru.

В воскресенье москвичей ждут сильные смешанные осадки – от 2 до 4 мм. Температура воздуха будет держаться на отметке около нуля. Далее похолодает до -7…9 градусов, тепло вернется только в четверг.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал зиму 2024 года самой снежной за последние десятилетия.