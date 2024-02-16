Украина захотела купить у Турции истребители KAAN

Киев захотел купить у Турции истребители пятого поколения KAAN

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы не только купим, но и будем пользоваться. Мы знаем, где их применять», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Боднара, украинские предприятия участвуют в разработке двигателя этого самолета. Тендер, как он утверждает, был выигран до начала СВО.

KAAN – турецкий истребитель пятого поколения, находящийся в разработке.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может вскоре столкнуться с серьезным недостатком оружия.