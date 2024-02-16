Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
Украина захотела купить у Турции истребители KAAN
Киев захотел купить у Турции истребители пятого поколения KAAN
Киев намерен приобрести у Турции истребители пятого поколения KAAN, заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар в эфире CNN TURK.
«Мы не только купим, но и будем пользоваться. Мы знаем, где их применять», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Боднара, украинские предприятия участвуют в разработке двигателя этого самолета. Тендер, как он утверждает, был выигран до начала СВО.
KAAN – турецкий истребитель пятого поколения, находящийся в разработке.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может вскоре столкнуться с серьезным недостатком оружия.