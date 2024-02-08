Шольц предупредил Киев об угрозе нехватки вооружений

Шольц: Киев может скоро столкнуться с недостатком вооружений

Tекст: Ольга Никитина

Шольц в статье для американской газеты The Wall Street Journal написал, что ряд финансовых обязательств по поддержке киевского режима, которые взял на себя Запад, уже истекли, а некоторые, по его словам, необходимо продлить, передает ТАСС.

Издержки поражения Киева, как отметил канцлер, «сведут на нет» все вложения со стороны западных стран.

Также он заявил, что США и ЕС будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине.

Шольц добавил, что не считает, что Запад находится в состоянии войны с Россией, и сказал, что ЕС и США не ищут конфронтации с российской стороной.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.