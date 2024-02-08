Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.4 комментария
Шольц предупредил Киев об угрозе нехватки вооружений
Шольц: Киев может скоро столкнуться с недостатком вооружений
Несмотря на помощь со стороны Евросоюза и США, Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц в статье для американской газеты The Wall Street Journal написал, что ряд финансовых обязательств по поддержке киевского режима, которые взял на себя Запад, уже истекли, а некоторые, по его словам, необходимо продлить, передает ТАСС.
Издержки поражения Киева, как отметил канцлер, «сведут на нет» все вложения со стороны западных стран.
Также он заявил, что США и ЕС будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине.
Шольц добавил, что не считает, что Запад находится в состоянии войны с Россией, и сказал, что ЕС и США не ищут конфронтации с российской стороной.
Ранее в Минобороны Германии заявили, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.