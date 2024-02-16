Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
МИД: Среди заложников ХАМАС в Газе остались трое граждан России
Еще трое граждан России остаются в числе заложников в Газе, Москва контактирует со всеми сторонами по вопросу освобождения всех удерживаемых лиц, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
По его словам, в списках, которые Россия передала израильтянам и хамасовцам, есть трое российских граждан, но помимо них есть родственники, родные, близкие и люди преклонного возраста, пережившие Холокост, которым также пытаются помочь, передает ТАСС.
Богданов рассказал, что есть прямые обращения целого ряда стран, руководителей, по поводу того, чтобы Россия использовала свои уникальные возможности для освобождения и их граждан.
Говоря о ситуации вокруг Рафаха, Богданов отметил, что там «на небольшом пятачке сконцентрировано больше миллиона человек». «Вы меня спросили про освобождение заложников, в такой ситуации этого очень сложно добиться», – добавил он.
Ранее россиянка Елена Труфанова поблагодарила президента Владимира Путина и власти России за предпринятые меры по ее освобождению, и попросила помочь спасти из плена ХАМАС остающихся в Газе заложников.