Эксперт: Кратно нарастить выпуск вооружений удалось благодаря патриотизму работников ОПК

Политолог Гагарин: Рабочие «Уралвагонзавода» работают практически круглосуточно, как и их предки в 1943 году

Tекст: Андрей Резчиков

«Кратное увеличение темпов производства вооружения и снаряжения стало возможно благодаря патриотическому настрою работников ОПК. Рабочие «Уралвагонзавода», как и их предки в 1943 году, работают практически круглосуточно, производя современные танки. В 1943 мы создали уникальный танковый конвейер и смогли произвести больше танков, чем вся Германия с ее сателлитами», – отмечает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

«Следуя традициям, «Уралвагонзавод» производит качественные и высокоточные вооружения. Президент назвал российские танки лучшими в мире. Таким является танк Т-90М «Прорыв». Это признают все, – продолжил эксперт. – Танки и другая продукция ОПК во многом являются залогом нашей победы и тех успехов, которые показывают сейчас наши бойцы в зоне СВО».

Завод, добавил эксперт, выплачивает достойные зарплаты, внедряет и осваивает новые технологии. «Основной состав работников – это молодежь. По степени их погруженности в современную проблематику можно говорить о том, что они политически подкованы и готовы задавать точные вопросы. Общаясь с ними, президент показал, что он не только знает все проблемы завода и города, но готов помогать. В частности, речь шла о выделении 400 млн рублей техникумам, которые будут выпускать сотни новых специалистов в год. Соответственно, можно с уверенностью сказать, что количество подготовленных кадров будет увеличиваться», – отметил Гагарин.



По его словам, рабочие промышленных предприятий традиционно поддерживают политический курс Путина. «Урал всегда являлся опорным краем державы. Работники уральской промышленности не только поддерживают политический и промышленный курс президента, но и осуществляют его. На Урале происходит сосредоточение людей вокруг задач, озвученных президентом. Все понимают, что эти задачи могут быть решены за счет интенсивного труда, концентрации наших усилий», – считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

Для многих работников ОПК стало внутренней потребностью выезжать в зону боев и на месте заниматься ремонтом и обслуживанием танков, получать обратную связь от военных, вносить улучшения в работу техники, постоянно модернизировать ее, повышать надежность и защищенность от дронов и других угроз, говорит эксперт.

«Те работники завода, которые выезжают в зону СВО и смотрят, как техника ведет себя в боевых условиях, испытывают чувство гордости за нее. Я видел ролики, как бойцы выражают большую благодарность нашим работникам, в том числе с УВЗ. Наша техника сокрушает хваленые «Леопарды», многие помнят историю с подбитыми танками и бронемашинами противника», – отметил Гагарин.

В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Тагил (Свердловская область), где посетил АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Президент осмотрел цех изготовления трансмиссий. Это первый в новейшей истории тагильского предприятия цех, который возведен с нуля. Там скомпонованы по технологическому признаку все виды механической обработки для полного цикла изготовления деталей любой трансмиссии. Основными и приоритетными видами являются обработка на токарных, фрезерных и зубообрабатывающих программных станках.

Кроме того, Путин посетил танковый конвейер. Главе государства рассказали о работах по монтажу различных систем боевых машин и продемонстрировали продукцию, готовую для отправки в войска. Владимир Путин также побеседовал с работниками предприятия. «В целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущий год-полтора», – сказал Путин.

По его словам, в десять раз выросло производство средств индивидуальной бронезащиты, в семь раз увеличилось производство автомашин разного класса, пятикратно выросло производство танков, а бронемашин – в 3,5 раза.

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» – один из крупнейших в России производителей военной техники, дорожно-строительных машин и железнодорожных вагонов. Завод основан в 1936 году. Сегодня он выпускает более 200 видов продукции. На мощностях УВЗ выпускается танк Т-14 на платформе «Армата», танк Т-90М «Прорыв», модернизированный танк Т-72Б3М, а также боевые машины поддержки танков и бронированные инженерные машины.