Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.13 комментариев
В Белгороде погиб студент из Сирии в результате ракетного обстрела ВСУ
В результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины погиб студент из Сирии, проходивший обучение в Белгородском государственном институте искусств и культуры (БГИИК), сообщили в пресс-службе вуза.
Погибший Мохамад Шенани обучался на факультете социально-культурно и информационно-библиотечной деятельности, рассказали в БГИИК, передает ТАСС. В момент обстрела молодой человек находился в магазине «Магнит».
В результате украинской атаки также погибла сотрудница Белгородского государственного национального исследовательского университета. «В результате сегодняшней ракетной атаки погибла сотрудница БелГУ, специалист и преподаватель института инженерных и цифровых технологий Любовь Алексеевна Губкина», – говорится в сообщении в Telegram-канале вуза.
Ранее МИД призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду.
ВСУ в четверг нанесли удар по Белгороду с помощью РСЗО. Сильные повреждения получил торговый центр в городе, в нем находились магазин «Магнит» и аптека. Минобороны России отмечало, что системы противовоздушной обороны уничтожили 14 снарядов чешской РСЗО Vampire при атаке на регион.