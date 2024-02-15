Мединский охарактеризовал большинство статей «Википедии»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Мединский на заседании наблюдательного совета общества «Знание» на выставке-форуме «Россия», сейчас время не создавать новый контент с нуля, необходимо агрегировать и использовать чужой контент, но обезопасить его и посмотреть, как можно сделать лучше, передает ТАСС.

Как он пояснил, 99% статей «Википедии» «не вредны, абсолютно нейтральны и даже интересны, но существует 1% тех статей, которые являются вражеской клеветой, жесточайше модерируются, и туда ни слова правды вы не вставите никогда».

Помощник президента предложил «немного поразмышлять» над задачами российского аналога «Википедии» под названием «Знание. Вики». «Знание. Вики» предполагается как редакторская энциклопедия, я посмотрел, там уже есть статьи, даже почитал, но, понимаете, у вас 22 тыс. статей, а в Википедии 70 млн [статей] на русском языке», – добавил Мединский.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что на российском интернет-форуме было объявлено о создании очередного аналога «Википедии» – «Рувики», который будет размещаться на серверах России.