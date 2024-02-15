Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.9 комментариев
Житель Авдеевки расплакался при виде российских военных
Один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки рассказал, что не смог сдержать слезы, когда увидел в городе военнослужащих с российскими флагами.
Фрагмент беседы с Петром Михайловичем в своих соцсетях опубликовал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров, передает «Российская газета».
«Они пришли, я как увидел российские флаги, заплакал. Наши пришли, родненькие!» – рассказывает мужчина. По его словам, в последний момент в городе оставалось четыре дома, где жили люди, но за одну ночь в результате обстрелов оказались разрушены и они.
«Когда начали бомбить, я еще дома был, а потом я в погреб убежал. А утром встал – ни дома, ни кухни, ни гаража, ничего нет. Одна кошечка моя любимая, слава Богу, живая осталась. И меня, Бог миловал, не ранило», – говорит Петр Михайлович. Мужчина также рассказал о том, что украинские военнослужащие стреляли по мирным людям, покидающим город.
Ранее срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».